沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

破產董事長姜元陳流浪街頭。（視頻截圖）

深圳街頭流浪著一位曾經的千萬富翁，他曾是知名企業家，前幾年因經營不善破產 ，無法面對自己流落街頭。消息受關注並登上微博熱搜，該老人被證實是深圳一食品公司的前董事長姜元陳，在志願者幫助下已回到山東老家，他的兒子還到青島北站接他。

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澎湃新聞報導，公益組織「讓愛回家」相關負責人張世偉表示，日前該組織志願者實在深圳龍崗街頭發現一位老人，他精神憔悴，頭髮凌亂，只穿一件單薄的衣衫；據附近居民表示，老人已經在此處流浪了很長一段時間。張世偉說，網傳老人年輕時拋妻棄子，所以破產後家人不願接納他的說法都不準確。

張世偉指出，老人自稱姜元陳，今年75歲，是山東煙台人。早年，他在煙台開設服裝公司，後去香港 打拚，創立香港聖龍集團。之後又到深圳發展，成立深圳市聖龍發食品工業有限公司，他出任該公司董事長；他的身家曾高達數千萬元，管理員工最多時有幾百人。

姜元陳之前受訪時稱，他的業務已拓展至內蒙古等地。

姜元陳早年接受媒體採訪。（視頻截圖）

據報導，天眼查信息顯示，「姜元陳」擔任法定代表人的公司共有三家，分別是深圳市聖龍發食品工業有限公司、深圳市聖龍達食品有限公司和延邊龍達食品有限公司，後兩家公司的營業執照已被吊銷。

然而，致電深圳市聖龍發食品公司，發現電話均是空號。據中國執行信息公開網查詢結果，2017年2月，深圳市聖龍發公司被列為失信企業。之後，姜元陳被限制高消費。

報導指出，姜元陳以拾荒為生，把撿來的物品堆積在一起，搭成簡單的臨時住所，他也常在公園的長凳睡覺。志願者表示，姜元陳自2020年便開始在深圳街頭流浪，喜歡在深圳龍崗一帶活動，周圍還有不少居民認識他。

為何落得如此境地？姜元陳稱，為了擴大生意，他向銀行貸款 ，因供應商欠款，導致資金鍊斷裂，無法還上貸款，最終破產。他也曾到處討債，但找不到人。因無法面對這麼大的人生落差，無法接受，便流浪街頭，以拾荒為生。

愛心人士送姜元陳回山東老家。（取材自澎湃新聞） 愛心人士送姜元陳回山東老家。（取材自澎湃新聞）

報導稱，張世偉說，姜元陳的前妻在山東生活，已經70多歲，且因病臥床，行動不便。當志願者聯繫其前妻時，對方情緒激動，表示姜元陳年輕時不顧家，沒有盡到丈夫的家庭責任，如今也不想接他回家，「他在二十多年前就已經沒有家了，他可憐，難道我不可憐嗎？」

此外，姜元陳還有兩個兒子和一個女兒，其中一個兒子是名校畢業生，有體面的工作，他回覆志願者表示，過往的傷痛不願再提。

在志願者的陪伴下，姜元陳從東莞乘高鐵前往青島北站，家人在那裡等候，接他回煙台老家。22日中午，從志願者提供的視頻中看到，姜元陳的兒子已在青島北站接老人回家。不過，他對志願者表示，網路傳言對自己家人影響較大，現不願接受採訪。