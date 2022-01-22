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銀行貸款扯後腿…上海婦砸745萬買房不成 倒賠近500萬

 中國新聞組╱上海22日電
在上海居住的伍女士計畫花1550萬元在黃浦區購買一套180.09平方米商業用房。沒想到首付745萬的房沒了還要賠近500萬，被網友稱為「最慘購房者」。（取材自九派新聞）
在上海居住的伍女士計畫花1550萬元在黃浦區購買一套180.09平方米商業用房。沒想到首付745萬的房沒了還要賠近500萬，被網友稱為「最慘購房者」。（取材自九派新聞）

「女子首付人民幣745萬（約117.5萬美元）的房沒了還要賠近500萬」事件登上熱搜，當事人伍女士表示已搬走，考慮上訴；有律師認為判決「合法但不合情，不符合鼓勵交易的目的」。

影音來源：YouTube

九派新聞引述上游新聞報導，2020年5月，在上海居住的伍亭穎計畫花1550萬元在黃浦區購買一套180.09平方米商業用房；沒想到首付745萬元後，因銀行貸款審批延誤，無法按照合同規定時間付尾款，被賣方告上法庭。

法院判決伍亭穎敗訴，她不僅要退出房子，還要支付違約金、房屋整修費等總計497.32萬元，被不少網友稱為「最慘購房者」。

報導指出，判決書中寫道，伍亭穎在2020年5月 通過中介，和賣方范俊等達成房屋轉讓協議，伍亭穎先期支付100萬元定金和400萬元購房款。5月30日雙方簽補充條款，約定房屋總價款為1550萬元，賣方提前交房，伍亭穎需在2020年6月30日之前完成首付745萬元。

但伍亭穎未能按期補足首付餘下的245萬元，雙方在7月2日再次簽訂補充條款，約定了懲罰條款：從2020年7月1日至付清之日止，以245萬元為本金，按每日萬分之2.73支付給利息損失。伍亭穎須在2020年7月31日前一次性支付上述費用，否則房屋買賣合同自動解除，伍亭穎應償付違約金（合同總價的20%），且賠償范俊等原有的裝修損失180萬元。

報導稱，這次協議後，伍亭穎在7月13日繳清了逾期付款的利息，並完成745萬的首付，剩餘745萬元尾款，將在8月30日過戶前全部付清。

沒想到，伍亭穎的購房尾款，因為銀行審批延誤再次逾期。

2020年9月15日，范俊等發出律師函，告知伍亭穎收函3日內付清尾款，否則他們有權解除合同，並要求賠償違約金及裝修損失等。9月30日，伍亭穎仍未付款，范俊等要求伍亭穎搬離並歸還房屋，並償付房款總價20%的違約金，房屋裝修損失180萬元等。

2020年10月29日，伍亭穎在上海某銀行申請的745萬元貸款額度審批成功，要求繼續履行合同，但賣方已不願出售，並將伍亭穎告上法庭。

重慶海力律師事務所伍繼軍律師認為上海法院的判決合法但不合情：在無證據證明賣方存在實際損失的情況下，應實現合同法鼓勵交易的制度目的，從而維護市場交易的穩定。「在賣方沒有實際損失下，直接判決解除合同，不符合鼓勵交易的目的。」

貸款 YouTube

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