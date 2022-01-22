女子頭髮綁在扶手上 身體懸空… 地鐵車廂盪鞦韆

上海地鐵內驚現一名將長髮綁在拉環上，懸空打坐的「功夫女子」。（取材自微博）

盪鞦韆是小孩子必玩遊戲，但在車廂內盪就稀奇了。中國瘋傳一段超狂影片，有女子在乘搭地鐵 期間，將自己的頭髮綁在拉環上，然後盤起雙腿，身體凌空隨着列車搖動，像盪鞦韆般，令網民看到都大呼「高手在民間」。

https://www.youtube.com/watch?v=GaaJEAdCLqY

影音來源：YouTube

香港 01報導，從約10秒的影片可見，這名穿着白色外套的長髮女乘客，在地鐵行駛期間，明明後面有空位卻不坐，反而將自己的頭髮在固定在車廂拉環上，然後整個人盤腿「凌空坐」，只靠頭髮吊著，身體則隨列車前後擺動。女子一臉淡定，還低頭專心滑手機 ，看起來真像悠閒地盪鞦韆。

影片於上海地鐵上拍攝，已超過267萬次觀看，地鐵方面表示，這行為不利於自己的安全，也會影響他人，呼籲乘客文明乘坐地鐵。

網民看完影片後紛紛留言表示誇張奇葩，「中華有神功，高手在民間」；有人則聯想到「阿拉丁神燈」，指其盤起髮的造型跟那個神燈一模一樣；有網民就關心頭髮的問題，「我的頭皮發麻」、「很危險，萬一扯下頭皮怎麼辦」，還說「髮量多就是任性」。

她表示，自己喜歡冒險，練習這個動作已經半年，並且在持續練習中。達瑞娜提醒，這是一個危險的馬戲團把戲，普通人沒有訓練不值得嘗試。

據悉，亞洲人一根頭髮的承重可達100克，普通人的一頭秀髮可承重12噸的重量。中國達人秀曾有來自四川的達人肖大媽，她利用自己一頭茂密的頭髮拉動了一輛俗稱「鐵驢子」的三輪摩托車，在車上還坐著三名成年人和兩個孩子。