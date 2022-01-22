涉警推諉卸責？ 「流調中最辛苦的人」話題被刪、禁分享

岳躍仝的父母通過快手「喊話」兒子。(取材自澎湃新聞)

從山東威海來北京 尋子的岳榮顯，因在短短18天裡奔波28地打工還染疫，被網民心疼封為「流調中最辛苦的中國人」，他的故事經媒體披露後在中國引發廣大回響。不過，據報導，這篇衝上熱搜的新聞，昨天已被禁止分享；相關微博 話題也被刪除。引來網民感嘆及憤怒。

岳榮顯到北京邊尋子邊打工的經歷，同時還牽扯出警方被控延遲立案、推諉卸責的爭議。儘管警方後來發布通報稱，岳榮顯找了一年多的兒子已於2020年在山東威海過世，是岳榮顯夫婦不願面對兒子已死的事實，並非警方之過，不少網民仍質疑警方當年受理及偵辦此案的過程粗糙。官媒新華社也發表社評稱，有關部門應懷着一顆為民解難之心，不推諉，多作為。

不過，許多網民今天一早發現，「流調中最辛苦的中國人」相關話題竟不見了。自由亞洲電台報導，岳榮顯的新聞經過一天轉載發酵後，21日被微博以該文章違反「即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定」禁止分享。關鍵詞「流調中最辛苦的中國人」在微博也已被刪除。

報導說，有網民因此嘲諷，「新聞禁止了幹啥，去解決問題啊！」有人轉發截屏稱，「全國人都在心疼這個流調中最辛苦的中國人，卻偏偏有人不想這份辛苦被人看見。這次之後，我估計流調發布很可能會有變化，細節部分可能都要省掉，免得被人做文章。 」引發熱烈討論，有網民稱：「不想被人看見不是辛苦，而是公安 機關的玩忽職守，不是免得被人做文章，而是免得被人發現文章」。

不過也有網民留言認為這則報導已被過度解讀以及濫情的轉發，此事重點目前應在「找出真相」，調查警方所稱的浮屍究竟是不是岳榮顯的大兒子岳躍仝、警方在此案中是否卸責等，而不是任由蔓延的同情言論掩蓋了事實，但也不應該用「刪文」方式來處理，畢竟岳榮顯的故事感動了無數人，不可能因為刪文就被遺忘，甚至反而可能引發民意反彈。