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國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

中國新聞組／北京21日電
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

近日一段國企幹部家暴妻子的視頻引發了網友強烈關注，視頻中男子一直用重拳擊打女方頭部，女子懷裡還護著一個嚇得一直哭的孩子，一邊被暴打一邊不停安慰孩子：「寶寶不害怕噢」，完全沒有反抗。據了解，施暴男子是陝西空港新絲路商貿公司綜合部副經理王鵬飛，事發後已停職接受紀委調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，微博帳號「致我那即將逝去的青春」發布一段家暴視頻，視頻中男子當著小孩的面毆打妻子。更讓人震驚的是，視頻中出現了一個穿紅衣服的老年婦女勸解無果，男子繼續掄起重拳砸向女方，畫面讓人不忍直視。孩子大哭喊叫「媽媽呀！」接著被紅衣老婦人帶走，女子仍被壓在沙發的縫隙之間毆打。

男子當著小孩的面拽著妻子的頭毆打。（視頻截圖）
男子當著小孩的面拽著妻子的頭毆打。（視頻截圖）

19日晚，疑為家暴事件中的女方「沒有興趣愛好者」在微博發布長文：「這就是王鵬飛禽獸一樣的行為，從我們訂婚到結婚，我爸媽理解他們家條件不好，我們那邊彩禮都是8萬多，我們只要了6萬，結婚時還回去了1萬，別的什麼要求都沒提，結果他們家房子沒裝修、一件家具家電甚至床單被罩都沒買，當時我想著人好就行了，結果一切都是我想錯了。我從來沒有想過一次又一次的家暴會發生在我身上，沒有想過一個孩子父親會對自己女兒說出那麼狠毒的話。」

文中並說：「懷孕了王鵬飛家裡沒有任何人打過電話問過一句……，包括坐月子他們家也不管不問」、「打我也不是第一次了，懷孕的時候打我，坐月子的時候罵我罵我媽，50多天的時候生氣把我娃使勁扔在床上，後面太多次我都忘了。」文中還稱，「我爸爸媽媽讓我為了孩子有個完整家庭去忍。」

西安市公安局灞橋分局20日發布警情通報：19日接王某報警，經查，1月18日，夫妻二人因瑣事發生口角，王某毆打妻子，正依法處理中。

「陝西空港新絲路商貿有限公司」20日在微博發布信息稱「對於公司綜合部副經理王鵬飛毆打妻子事件，表示強烈譴責！經公司研究決定，對王鵬飛予以停職，並移交集團紀委進一步調查處理。公司已派負責人到家中看望慰問其妻子。」

家暴 微博 公安

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