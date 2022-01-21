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揭成都別墅違建 獨立記者趕飛機路上被拘

中國新聞組／北京21日電
宋陽標趕飛機路上不明原因失蹤。（取材自微博）
宋陽標趕飛機路上不明原因失蹤。（取材自微博）

中國獨立調查記者宋陽標近日揭露成都市錦江區違建別墅群，在趕飛機路上不明原因失蹤，後有成都警察向電話告知親屬，指宋陽標因「網絡尋釁滋事」被刑事拘留。

多維新聞報導，「紅歌會網」20日指出，宋陽標是在趕往成都雙流機場的路上失蹤，此行本計畫飛往南京。宋陽標是18：40的飛機，他在17：:26還在給南京接機的朋友發微信確認行程。後經家人聯絡四川航空客服，確認宋陽標在成都就未登機。

20日凌晨，宋陽標家人接到來自成都的電話，對方自稱是成都市公安局錦江分局刑偵大隊的警察，說宋陽標因「網路尋釁滋事」已被刑事拘留。

報導稱，這可能與宋陽標在公眾號「經邦濟民」發布的一篇文章有關。文章揭露成都市錦江區存在違建別墅群，其豪華程度遠超秦嶺、濟南。

宋陽標揭露，這批違建別墅坐落於成都市錦江區三聖花鄉的景區內，大多是私企老闆直接建在農民耕地裡的商用房屋。不但是沒有取得土地使用證、建設許可證的頂風違建，而且大多涉及餐飲行業，對風景區的環境安全造成了巨大威脅。此外，為建設這些違法別墅，當地從2019年起對原始林區大批砍伐，毀壞了許多古木大樹。

他以現場拍攝的大量照片和視訊來證實其報導內容。文章最後寫到，「期待四川省、成都市、錦江區對此作出可信的回覆」。

到1月19日上午9:40，此文被公眾號平臺認定為「違規消息」被刪除。幾個小時後，作者本人也「失蹤」。

資料顯示，宋陽標，曾任職「時代週報」北京記者站站長，因2013年3月採訪全國兩會時，向民政部長提問死豬江葬問題引起轟動。同年8月4日，因微博言論被北京公安以「尋釁滋事罪」刑事拘留。後辭職從事獨立媒體工作。

2021年7月，宋陽標報導南京機場官僚主義防疫，導致多位高官被查處追責，宋陽標也因此被稱為南京疫情的「吹哨人」。

警察 公安 北京

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