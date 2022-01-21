600元包夜 賣淫女中途離開 柳州18歲小伙：沒職業道德

潘男曝光與黃女的微信對話。(取材自瀟湘晨報)

廣西柳州18歲潘姓男子嫖娼付了「包夜費」，黃姓賣淫女卻中途離開，一夜沒回來；潘男認為對方沒有職業道德，一氣之下報警「自首」，自己與黃女都因為涉黃雙雙被拘留。

瀟湘晨報報導，民警透露，潘男自稱平時工作乏味，那天備感寂寞決定約了之前交易過的47歲黃女。他先去開房，透過微信 聯繫黃女，並支付了600元人民幣（約94美元）的包夜費，交易過後黃女以肚子餓為由，出去買東西；潘男在酒店等了黃女一整夜，對方卻沒有回來。

潘男在微信上質問對方，「得，退回我50塊，就不弄了，本來說包夜你走，我這麼虧，有點職業道德好吧」，但黃女不肯，他一氣之下報警。

民警稱，潘男當時對黃女說，「如果你不退，我就舉報你，大不了一起受處罰」、「反正我有足夠的證據，你又不按照約定」、「就算挨幾千塊錢我也願意，拘留了十幾天我也無所謂了」。

潘男和黃女後來因涉嫌賣淫嫖娼，被警方處以10天的行政拘留。

此事在網上引發大量關注，有網友表示：「賣淫嫖娼還敢舉報，抓得好！」也有網友調侃這兩個人：「我就欣賞小伙的暴脾氣」、「因為50塊被行拘10天，是個狠人」、「確實沒有職業道德」。