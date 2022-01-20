「流調中最辛苦的中國人」他赴京尋子2年半輾轉28地

岳躍仝的父親為了尋找他，成了「流調中最辛苦的中國人」。（截圖自央視頻微博）

近日，一篇「流調中最辛苦的中國人」在中國網路廣泛流傳。文中提到北京 一名新冠肺炎 感染者常工作至凌晨引發廣泛關注，而被稱為「流調中最辛苦的中國人」。

據媒體報導，該感染者是山東榮成人，在北京邊打工邊尋找19歲的兒子。此前兒子走失時，曾在當地報警，但「三個月才立案」。20日山東榮成市公安局一名工作人員表示該局目前正在調查中。目前，中國媒體與網友正通過網路力量來協助該名父親尋子。

北京青年報先前報導，1月19日，北京市第269場新冠肺炎疫情 防控工作新聞發佈會召開。會上通報，1月18日，朝陽區新增一例無症狀感染者，該人現住朝陽區平房鄉石各莊村，主要從事裝修材料搬運工作。

公開的流調報告顯示，這名感染者常在深夜工作，並經常工作到凌晨。在今年元旦，他在某酒店自1日晚上工作到2日凌晨4時43分；10日，他從凌晨時分開始工作，一直到早上9:00，中間轉移了5個工作地點。目前，該感染者已於18日入醫進行隔離治療。頻繁的工作時間與轉移地點，描繪出底層打工人的艱辛生活而引起中國民眾的共鳴與關注。

而根據中國媒體「中國新聞周刊」稍早前的報導，這名無症狀感染者岳某，本在山東威海捕魚船做船員，2020年8月12日，他的大兒子岳躍仝走失，且曾在當地報警，但三個月才立案。為了找兒子，他已經去過山東、河南、河北、天津等多地。每到一地，在尋找兒子的同時，他都會打零工維持生活。離家尋子兩年半，共輾轉28地。

對此，山東警方表示件正在調查中。而中國網友與各媒體受到紛紛在網上發起「＃尋找岳躍仝」的行動，希望能幫助該父親能盡快找到兒子。

該案件除了讓社會關注到底層打工人之外，有網民反省到疫情期間各種工作撐起了中國社會運作，更有議題檢討基層派出所的深層行政弊病。