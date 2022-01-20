我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

美朝退回5年前 拜登不來談 北韓暗示重啟核試

3個月大被賣…少年重逢父母 卻遭2度拋棄

中國新聞組／北京21日電
劉學州（左二）與父親（左三）在認親儀式上。（取材自劉學州社交平台）
劉學州（左二）與父親（左三）在認親儀式上。（取材自劉學州社交平台）

河北邢台一名17歲少年劉學州去年底在網路上尋親，說自己三年前才知道自己是被賣給養父母的，而養父母在他4歲時就去世了，如今想找親生父母。而劉學州雖然在一個月後如願見到親生父母，不到一個禮拜他卻又上網控訴親生母親「拉黑」他，讓他必須借住在別人家裡；劉母則反控他「破壞家庭」，還要脅要為他買房子。

極目新聞報導， 劉學州去年12月6日上網尋親，自述他4歲時後就成了孤兒，直到14歲才知道自己是在3個月大時被賣給養父母，目前在石家莊一所專科學校讀大二。

劉學州。（取材自劉學州社交平台）
劉學州。（取材自劉學州社交平台）

影片發布後引起網路熱議，山西臨汾警方透過DNA找到了劉學州親生父親所在的家庭。今年1月10日，劉學州前往內蒙烏蘭察布與生母見面，當時他還表示「特別開心，媽媽一整天都拉著我的手」，還稱生母想讓他在這邊一起過完年再回去。

但重逢的感動維持不到一周，劉學州再度上網發文，稱親生父母受不了網上對他們的譴責，已將自己的微信拉黑，還稱親生父母拿賣他的錢當結婚彩禮。他在直播中表示，現在住的家太破爛，希望親生父母能給自己買個或租個房子，「這一切是親生父母賣我導致的，所以我找他們要一個屬於我自己的家有錯嗎？」

劉學州在河北邢台的房子。（取材自劉學州社交平台）
劉學州在河北邢台的房子。（取材自劉學州社交平台）

劉學州也曝光一段錄音，內容是生母怒吼：「誰讓他們（養父母）抱養的？他們不抱，還有別人家好的（好人家）抱呢。」劉學州表示，將尋求法律協助。

來源：九派新聞

生母：他討房子 還要求我們離婚

不過，另據新京報報導，劉學州生母張女士表示，「拉黑」兒子只是想重新獲得平靜生活，認親後本想彌補兒子，還借錢讓他出遊，沒想到劉學州多次要求他們為其購房，還威脅生父母分別離婚。

劉學州目前已回到石家莊，並表示考慮到生父母家的兄弟姊妹是無辜的，暫時將不會向親生父母提起民事訴訟，「但放棄訴訟並不代表原諒了他們」。

微信 DNA

上一則

勸退小三救婚姻 收費3100美元起跳 網驚：竟有這個職業

下一則

中國第十九屆中紀委六次全會公報發布 反對和懲治腐敗

延伸閱讀

汪小菲正面回應和大S離婚 自曝：孩子還不知道

汪小菲正面回應和大S離婚 自曝：孩子還不知道
紐約客談／疫情下遭種族歧視 亞裔精神壓力大

紐約客談／疫情下遭種族歧視 亞裔精神壓力大
學中文的甘苦

學中文的甘苦
12-17歲族群 應速打疫苗加強針

12-17歲族群 應速打疫苗加強針

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15

超人氣

更多 >
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓
葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」