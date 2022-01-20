3個月大被賣…少年重逢父母 卻遭2度拋棄

劉學州（左二）與父親（左三）在認親儀式上。（取材自劉學州社交平台）

河北邢台一名17歲少年劉學州去年底在網路上尋親，說自己三年前才知道自己是被賣給養父母的，而養父母在他4歲時就去世了，如今想找親生父母。而劉學州雖然在一個月後如願見到親生父母，不到一個禮拜他卻又上網控訴親生母親「拉黑」他，讓他必須借住在別人家裡；劉母則反控他「破壞家庭」，還要脅要為他買房子。

極目新聞報導， 劉學州去年12月6日上網尋親，自述他4歲時後就成了孤兒，直到14歲才知道自己是在3個月大時被賣給養父母，目前在石家莊一所專科學校讀大二。

劉學州。（取材自劉學州社交平台）

影片發布後引起網路熱議，山西臨汾警方透過DNA 找到了劉學州親生父親所在的家庭。今年1月10日，劉學州前往內蒙烏蘭察布與生母見面，當時他還表示「特別開心，媽媽一整天都拉著我的手」，還稱生母想讓他在這邊一起過完年再回去。

但重逢的感動維持不到一周，劉學州再度上網發文，稱親生父母受不了網上對他們的譴責，已將自己的微信 拉黑，還稱親生父母拿賣他的錢當結婚彩禮。他在直播中表示，現在住的家太破爛，希望親生父母能給自己買個或租個房子，「這一切是親生父母賣我導致的，所以我找他們要一個屬於我自己的家有錯嗎？」

劉學州在河北邢台的房子。（取材自劉學州社交平台）

劉學州也曝光一段錄音，內容是生母怒吼：「誰讓他們（養父母）抱養的？他們不抱，還有別人家好的（好人家）抱呢。」劉學州表示，將尋求法律協助。

來源：九派新聞

生母：他討房子 還要求我們離婚

不過，另據新京報報導，劉學州生母張女士表示，「拉黑」兒子只是想重新獲得平靜生活，認親後本想彌補兒子，還借錢讓他出遊，沒想到劉學州多次要求他們為其購房，還威脅生父母分別離婚。

劉學州目前已回到石家莊，並表示考慮到生父母家的兄弟姊妹是無辜的，暫時將不會向親生父母提起民事訴訟，「但放棄訴訟並不代表原諒了他們」。