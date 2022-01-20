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逼狠父把小姊弟從15樓扔下 小三不服死刑聘新律師上訴

中國新聞組／北京20日電
重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）
重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

重慶26歲狠父張波因白富美小三葉誠塵不喜歡小孩，將親生骨肉扔下15樓，導致1歲半的兒子和2歲半的女兒慘死；被告張波、葉誠塵被判死刑、剝奪政治權利終身，兩人均提起上訴，葉女還找了新律師。

孩子的生母陳美霖此前才把一審判決告知小孩在天之靈，她表示，對張、葉兩人提起上訴不感意外，她早已做好心理準備。

澎湃新聞報導，重慶市五中院一審認為，張波與葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，致兩人死亡，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。

參加一審庭審的人員表示，一審宣判後，審判長曾詢問張波、葉誠塵是否上訴，張波當時表示「考慮一下」，葉誠塵一直沒有作答。

華東政法大學刑事法學院教授王恩海、北京鼎鑑律師事務所律師王少光表示，被告人提出上訴，意味著姊弟墜亡案已進入二審程序，重慶市高院會依法對該案進行立案。

報導說，姊弟墜亡案一審宣判後不久，被告人葉誠塵有了一名新的律師，該律師是重慶當地的資深刑辯律師，這名律師表示，該案太敏感了，他不能透露任何信息。

接近張波家人的知情人士1月19日上午告訴澎湃新聞，在案發後，張波的家人曾為其委託過律師，但在張波都承認殺害兩個孩子的犯罪事實後，家人覺得意義不大，就未再繼續聘請律師。一審開庭時，為張波出庭辯護的也是法律援助律師。目前張波家人並不知道他上訴的情況，家人也沒有為他請律師。

陳美霖拿到了一審判決書後，立刻動身前往天台寺，「告訴孩子們這個結果」。（取材自新...
陳美霖拿到了一審判決書後，立刻動身前往天台寺，「告訴孩子們這個結果」。（取材自新京報）

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