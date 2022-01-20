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婦科手術時直播患者「隱私部位」 麻醉師被抓了

中國新聞組／北京20日電
麻醉師直播女患者婦科手術惹議，圖為爆料網友提供的錄屏截圖。（取材自紅星新聞）
麻醉師直播女患者婦科手術惹議，圖為爆料網友提供的錄屏截圖。（取材自紅星新聞）

有網友近日爆料稱，有用戶在B站（嗶哩嗶哩，09626.HK）上傳了大量學校教室、醫院監控器視角的視頻，疑似是破解了一些公共場所的監控攝像頭。

紅星新聞報導，據爆料網友稱，其於1月15日下午偶然在B站進入一直播間，從直播間的對話內容得知，是一名男性麻醉師在一名女患者做婦科手術時進行的直播。該網友還說，在直播過程中，女患者曾詢問一名在場的女醫師，現場的男性人員是否是為其做手術的醫師，女醫師表示此人是麻醉師。

此後，爆料網友稱，因不知情，女患者在手術期間一直被該名男麻醉師偷拍隱私部位並直播，「期間，男麻醉師的同事也沒有阻止該行為。」

在網友曬出的相關視頻下方，評論多在對出鏡女性進行評價，內容不堪入目。

1月17日晚，B站在其官方帳號發布處理公告，稱其收到用戶舉報，疑似有人使用非法手段破解攝像頭並上傳至B站，其已第一時間組織排查，下架了相關內容。

來源：青蜂侠

在網上曝出的相關截圖中，涉事直播間是一個名為「-潦草—」的UP主。對於涉事直播間所直播內容的地點、單位，以及身分等情況，對方並未告知，故暫無法核實涉事麻醉師等人的真實身分。

據日照市公安局東港分局消息，2022年1月18日16時許，日照市公安局東港分局接群眾舉報一麻醉師疑似在網上直播婦科手術片段，遂即對涉事醫院相關人員進行調查，於18時許將涉事者厲男抓獲。目前已立案，案件正在進一步偵查中。

山東省日照市一名醫生疑似在網上直播婦科手術片段，已被警方逮捕。（取材自央視網）
山東省日照市一名醫生疑似在網上直播婦科手術片段，已被警方逮捕。（取材自央視網）

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