1家5口終團聚 孫海洋：這就是我想要的

一家五口終於團聚，孫海洋開心地表示，這就是我想要的生活。（取材自極目新聞）

曾轟動社會的「孫海洋尋子案」於去年底落幕，今年過年將是孫家一家五口首次迎來大團圓。孫海洋日前在網路上發布視頻，紀錄他開車接回剛留學歸國、隔離期結束的女兒孫悅的心情，老婆彭四英也介紹自己為一家人準備的飯菜，孫海洋感嘆表示，「這就是他想要的生活，他要的很簡單，一家人健健康康的」。

極目新聞報導，孫海洋日前發出視頻，內容可以看到其子女孫悅、孫卓、孫輝三姊弟在家中緊緊相擁，孫輝一會彈吉他，一會給網友講笑話；孫卓在房間做自己的事情；孫悅則為兩個弟弟準備了禮物，她還對鏡頭表示，今天在路上等爸爸時，突然意識到「今天」一定是最好的，要以這樣的態度過每一天，抓住當下的機會，勇敢做自己想做的事。

孫家大團圓，孫悅、孫卓、孫輝三姊弟緊緊相擁。（取材自極目新聞）

彭四英則對著鏡頭表示，自己都說不好話了，又想哭又想笑，也透露自己從昨天晚上就開始張羅飯菜，蒸了餃子 和饅頭。

孫海洋也感歎，這就是他想要的生活，他要的很簡單，一家人健健康康的，他想看著孩子們讀書、工作，沒有什麼其他的要求。

自孫海洋認親成功至今，許多網友一直牽掛著這一家人，隨著孫卓回到深圳讀書，孫海洋一家終獲圓滿，不少網友為之開心。

該條視頻一經發布，收獲數十萬網友點讚，這樣巨量的關注，讓孫悅十分感動：「信息時代、網絡時代，其實公眾的參與、關注和發聲已經漸漸成為了一種很強的能量，能給我們以力量，給更多被拐兒童和打拐人以力量，甚至能夠推動社會進步。」

來源：九派新闻