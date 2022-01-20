好羨慕…山東這社區豪發800萬紅包 送房給年輕人

山東沂南縣南村社區服務中心門前，放著成堆的桶裝花生油和袋裝麵粉供村民領取。（取材自極目新聞）

農曆新年將近，山東省沂南縣界湖街道南村社區今年為村民送上了近800萬元（人民幣，下同，約126萬美元）的「大紅包」，且還準備了價值24萬的花生油和麵粉等年貨，此外，自2009年以來還給滿足條件的年輕人免費發放住房，引來不少網友羡慕，該社區也成為網友們眼中的「別人家的社區」。

極目新聞報導，視頻顯示，社區黨群服務中心門前，放著成堆的桶裝花生油和袋裝麵粉，村民們三三兩兩或騎自行車前來領取年貨；另一邊，則是社區工作人員為年長的村民送去過年紅包和年貨，老人接過工作人員遞過來的現金笑著說道「這下夠花了，又能過個好年。」

據報導，南村社區每年都會發放春節福利，此次南村社區共向全村60歲以下的人員共計1815人，發放了每人4000元的過年分紅大「紅包」。另外，還給403位60歲以上的老年人，分不同年齡段發放了共計71.8萬元老年金。僅今年，給居民發放的「紅包」，就高達797.8萬多元。 除春節大「紅包」外，村裡還給村民準備了價值達24萬餘元的花生油和麵粉等節日生活用品。

此外，「自2009年以來，南村社區已經進行了七次免費分配樓房，累計分配了200多套。」南村社區工作人員鄭樹平說，最近一次免費分配的樓房是120平米大小的，共向滿足條件的14名青年分配了住房。免費分配樓房需滿足兩個條件，一是必須是南村本村居民，二是現年滿22周歲。

鄭樹平表示，過去南村也比較貧窮，20年前，南村還是一個沒有什麼收入，欠著上百萬元外債的小村莊。 2006年，南村改為南村社區後，大夥兒一起淌出了一條「發展集體經濟，實現共同富裕」的道路，成立了山東廣匯集團，業務涵蓋紅色旅遊、休閒度假、酒店餐飲、倉儲物流、房地產 開發、建築安裝、物業管理、農業開發、飼料生產等，自此社區經濟漸漸有了起色。

同時社區還規劃建設了10萬平方米的沿街商舖，年收入租金 2000多萬元，成為社區穩定的經濟收入來源之一。據了解，2008年10月，南村社區還承擔了紅色影視拍攝基地的開發建設工作，短短幾年，就已投資 7.8億多元。經過十多年的發展，2021年南村固定資產達到22.1億元，集體收入1.49億元，人均可支配收入3.8萬元。