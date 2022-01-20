我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

「零容忍」反貪腐片 揭周江勇助經商弟斂財近億元

記者呂佳蓉／綜合報導
前杭州市委書記周江勇出現在中國反貪腐片「零容忍」。(央視截圖)
前杭州市委書記周江勇出現在中國反貪腐片「零容忍」。(央視截圖)

中國近期播放反貪腐的片子「零容忍」，19日的人物為杭州市委前書記周江勇。周江勇落馬時曾引發震撼，外傳周江勇的家族和阿里巴巴相關企業密切，而19日的「零容忍」內容明確周江勇以職務之便幫助其家族利益輸送。

來源：YouTube

新華社去年8月報導，周江勇涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

由於中共總書記習近平曾經主政浙江，以及杭州是網路巨頭阿里巴巴的誕生地和總部所在地，外傳周江勇家族與阿里巴巴相關的企業關係密切，周江勇的落馬因而引發關注。

19日播放的「零容忍」第一個出鏡的是周江勇。他說：「我自己反思，理想信念是不能動搖的，初心不能忘記，這要警鐘長鳴，這是我血的教訓。」這也是他被調查後，首次出現在鏡頭前。

央視報導，周江勇以職務之便為其弟周健勇利益輸送、收賄共達9700萬元（人民幣，下同，約1527萬美元），並且干預司法，幫助胞弟的公司逃避環境汙染的刑事處罰。

周江勇說：「弟弟要經商辦企業，給他介紹一家企業去合作。就是因為我牽過那個線，然後就慢慢地…這是禍根啊。」據辦案人員介紹，當時周江勇是象山縣縣委書記，找了當地的一家民營企業出資金、土地、設備，他弟弟就出所謂的「技術」。

民營企業在周江勇授意下，和周健勇合作開辦了寧波翔潤石化科技有限公司，很快翔潤石化公司變成周健勇獨立承包，但依然長期免費使用這家民營企業的土地、廠房和設備。多年來，這家民營企業向周江勇兄弟輸送利益達700多萬元。

周江勇的家族又開辦第二家企業永润石化科技有限公司。2014年，永潤公司違規將煉油後的廢渣交給沒有資質的企業處理，實際運到山東傾倒在農田。周江勇並以職務影響力，搶奪案件管轄，將事件大事化小。

此外，在2013年至2017年間一間建築公司老闆，在周江勇先後在涉及舟山、溫州的多個項目中，與周江勇家族利益輸送9000多萬元。

在鏡頭前，周江勇說：「從我的這個案件來說，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已，這個是真的真的非常痛苦。」

習近平 中共 YouTube

上一則

中石油倒賣1.795億噸進口原油 被究責追繳獲利

下一則

香港撲殺1213動物防疫 逾2萬人連署反彈

延伸閱讀

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓
杭州市委前書記周江勇 落馬後出鏡反貪腐片 痛悔罪行

杭州市委前書記周江勇 落馬後出鏡反貪腐片 痛悔罪行
規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務

規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務
美憂國安風險 傳審查阿里巴巴雲端業務 或將禁用

美憂國安風險 傳審查阿里巴巴雲端業務 或將禁用

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲