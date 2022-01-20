張作霖交通卡被叫停 網圍剿：別忘張大帥殺了李大釗

張作霖「大帥幣」交通卡發布儀式。(取材自微博)

遼寧瀋陽市文博中心19日發布消息稱，瀋陽盛京通公司推出張作霖「大帥幣」交通卡。網友一片譁然，「難道忘了李大釗是誰殺的麼」？也有很多網友直呼寓意不好。

瞭望東方周刊報導，瀋陽「大帥幣」交通卡遭網友群噴，相關人員被處理，冤嗎？東北軍閥張作霖，殺害中共 創黨成員李大釗的兇手，從這些最廣為人知的身分就不難理解為什麼大家不喜歡「張大帥」交通卡，許許多多人對張大帥沒好感。

騰訊網報導，有網友說得比較客觀：作為一個歷史爭議人物，保留故居建個博物館 還可以理解，發行交通幣把頭像印在上面就有點跑偏了吧，這相當於有點紀念的味道了，按這個邏輯蔣總統是不是也能發個幣了？很多貪官在位的時候也給國家做過貢獻，那麼多年以後是不是也給平反了？畢竟張作霖當初殺過李還有當時的進步青年，跟現在的基調符合嗎？

瞭望東方周刊報導說，「滅人之國，必先去其史。」眼下一些胡編亂造、歪曲歷史的雜音時有出現，而把文創的聚光燈投射到什麼樣的歷史人物身上，無異於是一種歷史記憶的紀念與提醒——人民要提醒自己紀念誰，紀念什麼，以什麼為榮？每天拿出交通卡，能聽到怎樣的歷史回音，能傳遞什麼城市精神？

報導指出，好的文創品附著精神力量，能夠成為一個產業鏈，帶動諸多上下游的相關產品，成就巨大的「粉絲經濟」。「張大帥」倒下去不要緊，要緊的是其他地區其他城市的文創工作者吸取教訓，創造出經得起歷史考驗，能讓群眾真心喜愛、願意讓其常伴手邊的產品。