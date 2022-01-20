張作霖行不通? 瀋陽「大帥幣」交通卡未發行先夭折

「大帥幣」文創交通卡首發儀式19日在遼寧瀋陽張氏帥府東院舉行。圖為工作人員展示「大帥幣」。(中新社)

遼寧瀋陽市文博中心19日消息，瀋陽盛京通公司推出張作霖「大帥幣」交通卡，可以在全中國300多個城市的地鐵 和公交車上通用。此消息一出，引發爭議。瀋陽文旅局當晚發布聲明道歉稱，尚未公開發行發售，兩名相關單位負責人停職。

來源：YouTube

經濟日報報導，由瀋陽盛京通有限公司和張氏帥府博物館 聯合推出的「大帥幣」文創交通卡19日正式發表，以館藏文物—張作霖像大元帥紀念幣壹圓銀幣為設計元素，做成交通卡，可以在全中國300多個支持交通互聯互通的城市內使用。

新浪網報導，此事，引起網友不滿。有網友留言稱，以張作霖為名發布交通卡存在爭議，認為張作霖作為舊軍閥，曾下令殺害李大釗烈士，不該立碑刻傳。

瀋陽市文化旅遊和廣播電視局19日晚就「張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策畫不當」一事發布聲明道歉，「張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策畫不當，上級主管單位瀋陽市文博中心把關不嚴，該產品雖尚未公開發行發售，但造成不良社會影響，現向公眾誠摯道歉。」經研究，給予瀋陽市文博中心主要負責人和張氏帥府博物館相關負責人停職，並將按照相關規定進一步處理。

據報導，目前，瀋陽市文博中心已刪除「大帥幣」交通卡相關微博 。

騰訊網報導，還沒發行就夭折的交通卡，在社會上引起了很大的風波，其實這決不是一場熱鬧的鬧劇那麼簡單。建黨100周年剛剛過去，瀋陽有關的文化部門就出現這樣的事，難怪網友們說這黨史教育白學了。

報導說，共青團中央的官方微博上記載，李大釗，字守常，是中國最早的馬克思主義傳播者，中國共產黨的主要創始人之一。他鼓勵中國青年「以青春之我」創建「青春之國家」「青春之民族」。1927年4月28日，李大釗被反動軍閥張作霖殺害，臨刑時毫無懼色，年僅38歲。

張作霖生於1875年。1927年4月28日，他在北京西交民巷京師看守所下令絞死李大釗等20名國共人士。1928年被日本人炸傷後不治。其子為在西安事變被蔣介石軟禁的張學良。