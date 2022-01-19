女主播退租拿不回押金 搞破壞床上、沙發…甩滿麵條

廁所地面，到處是不明液體。（取材自都市現場）

重慶的鄭姓女子透過中介，把房子租給了一位年輕漂亮的江姓網路女主播。幾天前，租客 不辭而別。鄭女士檢查房子時，眼前的一幕讓她頓時傻了眼，只見床上、沙發上，隨處亂扔著吃過的麵條、麵湯、打包盒。地上散落著撕碎的棉絮、打破的盆栽。床頭櫃、衣櫃、廁所地面，到處是液體。

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瀟湘晨報報導，鄭女說，房客是一個看起來很乖的姑娘，去年10月租的房子，為了避免三天兩頭招租的麻煩，她特別強調，租期必須一年以上。租賃合同上寫得很清楚，如果對方提前退租，1550元人民幣的押金就不予退款。前幾天，租客提出過要提前退租。

鄭女估計，租客可能看了合同，發現退押金無望，所以就故意把房間搞得一團糟，麵條弄在沙發上床上到處都是，衣櫃裡面、灶台上面、床上，麵條啥都有，然後廁所裡也不曉得塗了什麼。

租客江女承認，她就是故意要把房間搞成這樣。並表示自己沒有損壞家具，不需要賠錢。江女說：「她不想退我押金，我沒有辦法，只有採取這種方式。」

租屋處的灶台上面，隨處亂扔著吃過的麵條、打包盒等雜物。（取材自都市現場）

江女說，租房的那段時間裡，半夜做網路直播的時候，經常被周邊鄰居干涉。她認為是房間隔音效果不好，所以要求退租。

對此，中介公司人員表示，鄭女可以先評估損失額度，他們會配合鄭女，通過法律程序要求對方賠償損失。

不少網友對女主播的方式表示批判。但也有很多網友認為，房子隔音效果太差，屬於質量問題，本就該退房。