保護滇池 被傷到右眼失明「鋼老虎」不懼：一直做到死

「滇池衛士」張正祥。(取材自百度百科)

74歲的環保衛士張正祥，右眼失明，生活貧困，但是他卻憑一己之力換來了雲南滇池自然保護區內33個大、中型開礦、採石場和所有採砂、取土點的封停。被稱作「滇池衛士」的他說：「他們打我，傷害我，拆我的房子，搶我的田。但是我不怕。他們都是紙老虎，而我是一隻鋼老虎。」

德國 之聲報導，滇池位於昆明市西南部，是雲南省面積最大的高原淡水湖。「我小的時候，我們可以看到滇池的湖底。那時候渴了，就可以喝滇池的水。以前我們都用滇池水做飯。」張正祥說：「但是湖水被汙染了。現在既不能喝，也不能用，甚至連摸一下都不行」。

70年代以來，因為昆明等四周城市工業的發展，以及四周農田的開發，造成滇池的汙染，嚴重的優養化造成大量藍藻生長，影響了居民用水。企業在滇池區域採礦以及貼著滇池建設的大量別墅更是將山頭鏟平，巨大的改變了沿岸景觀。

昆明滇池長腰山周邊生態被違規過度開發後，已有多名雲南官員接連被查。(取材自中房報)

張正祥出生在滇池邊上的一個小村子裡。幼年時，由於父親早逝，母親改嫁，獨自一人的他曾經依靠吃樹林裡的野果、喝山泉水活了下來。「滇池是有生命的，但在歷史上它是無聲的。保護它是我的職責，」張正祥說，「它是我的第二個母親」。

保護滇池是一項極具風險的工作，環保積極分子和代理他們的律師過去曾面對嚴厲的報復，甚至有人因此而入獄。

張正祥收集資料，譴責那些掠奪性開採自然資源或者未經許可就開始建設的汙染性企業。他曾被心懷不滿的企業報復過，但是他從不氣餒。每周他都會去滇池邊巡邏，用望遠鏡查找是否存在汙染源並且拍照記錄。

張正祥說，他讓200多家工廠都因為汙染的問題關了門。但這也讓他付出了很大代價，不少地方官員、礦場主、採石場老闆，很多人都十分恨他。

2002年有一天，張正祥騎自行車去採礦廠拍照時，被一輛無牌照大卡車撞倒。他的右手粉碎性骨折，失去了勞動能力，右眼也基本失明。多年來他遭遇過各種各樣的攻擊，因此他認為這場車禍 是有人故意而為。

視力不好的張正祥隨身帶著望遠鏡。（取材自人民日報）

報導指出，2005年，張正祥被評中國十大民間環保傑出人物，2009年被評為感動中國人物。張正祥保護滇池的事蹟廣為人知，他說，他終於被傾聽。

2021年5月，滇池湖畔的一個巨大的房地產 項目被宣布為非法項目，當地一個曾負責汙水處理的前市長事後被調查。

張正祥說他不會停止戰鬥，「我們無路可退。我走在一條獨木橋上，我會在這條路上一直走下去，直到死。」