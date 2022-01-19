「敢這樣跟我說話？」山東醉球員涉酒吧爆打女子被刑拘

山東泰山球員成源。（取材自紅星新聞）

網曝山東泰山球員成源酒後毆打女生一事引起輿論關注，1月18日，被毆打的當事女生更新微博 ，曬出濟南歷城警方對成源的行政處罰決定書：成源被判行政拘留十日，並處罰款500元。

紅星新聞報導，網友「我是美麗紮」近日發微博稱，1月16日凌晨12時30分左右，她在濟南市麽哈酒吧廁所門口被山東泰山球員成源辱罵並毆打。當晚球員成源跟她說，「小姑娘剛出社會吧？不知道社會的險惡是不是？你知道我是誰嗎就敢這樣跟我說話？」爆料信息還顯示，成源曾對在場的人說，「知道我是誰嗎？我是魯能的。」

據紅星新聞報導，當事人說，自己並不認識施暴者，當晚在廁所門口對方撞了自己後還對其辱罵，她要求對方道歉，對方就對她進行毆打，「他扇了我一巴掌，隨即拽著我的頭髮就往水池子裡撞，狠撞了幾次後，把我扔倒在地上，對我的頭猛踹幾腳，又暴揍了幾拳。打完我之後，我已經爬不起來了。」

該網友稱其傷勢嚴重，正要前往醫院。她在微博上也表示，「我現在面部頭部都有創傷和腫脹，我的左半邊臉做不了任何表情，處於僵硬狀態，左眼已看不清東西，左眼眉骨也腫了起來，右邊耳朵後面的耳骨已經腫了。脖子挫傷，頭部也有兩塊腫起來，感覺頭暈腦脹，吃不進去東西」。

該網友表示，她於1月16日去濟南市公安 局歷城區分局山大路派出所報了警。

網友「我是美麗紮」還稱，當時成源還跟周邊的男生笑著說「今天又打了個女的」。據報導，另一名被毆打的女性也出來發聲，網友「不會起網名阿」稱，「我當晚也被施暴者推搡和辱罵，只因我在他面前擋住了他的去路，我被推搡和辱罵後要求他道歉，他就用手掐我的脖子」。

網友「不會起網名阿」表示，當天晚上她和該名球員並沒有肢體衝突，「對方有四、五個人，他喝醉了，想動手掐我，我沒還手，直接報了警。這個女生跟我一起去的警察 局，她被打的原因跟我一樣但是卻比我慘一萬倍。施暴者的個人信息是他自己在酒吧門口大喊出來的。」

該網友稱，到警局後，該球員的朋友跟她道了歉，還給了一點賠償。「對方的朋友真誠地跟我道歉後，我選擇了息事寧人。」

報導稱，被打網友還表示，據她了解，成源「在不久前已轉到青島海牛足球俱樂部」。

紅星新聞報導指出，「我是美麗紮」18日提供一份加蓋有濟南市公安局歷城區分局公章的「行政處罰決定書」顯示，違法行為人成源，1993年生，現查明2022年1月16日凌晨40分許，在濟南市歷城區麼哈酒吧衛生間門口，成源與麗扎因瑣事發生爭執，成源毆打麗扎身體，造成其受傷。落款時間為1月18日。

行政處罰決定書顯示，根據「中華人民共和國治安管理處罰法」規定，決定給予成源行政拘留十日並處罰款500元的行政處罰。

對此處罰結果，當事人「我是美麗紮」表示，她是當天下午六點左右拿到的處罰決定書，目前剛從醫院出來，還有一些驗傷報告沒有出。「身體打了麻藥，十分不舒服，等驗傷報告出來後，我還會繼續追究其法律責任。」

18日下午5時許，「我是美麗紮」曾微博發布聲明稱未了解到成源與魯能俱樂部合同已期滿，向魯能俱樂部道歉。

濟南市公安局歷城區分局山大路派出所辦案民警表示，正進一步開展工作，辦案需要一定的時間。