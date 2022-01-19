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新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

中國新聞組／北京19日電
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

中國美妝網紅「周小磕」2020年與穩定交往六年的男友結婚，當時幸福的模樣羨煞旁人，近日她卻自爆兩人早已離婚，情滅的原因是她發現前夫與「400多的女生」有染，還曾在衣櫃裡發現一大疊陌生人的女性內褲，讓網友難以置信稱「羅志祥都沒他會管理時間」。

據ETtoday報導，周小磕說，與前夫交往六年，對方對她很好，兩人也曾經歷過異國戀的遠距離考驗，2020年甜蜜結婚。

但她在日前上傳的影片中說，兩人新婚才三個月，就收到閨密傳來訊息說看到她老公在約砲軟體上出沒，她忍不住去偷看前夫的手機，竟發現他與400多個女生的聊天紀錄，對話內容都相當露骨，還曾跟女生炫耀自己是「百人斬」。

周小磕感嘆說：「他好像是把睡女人這件事當成集郵了。」她提到，前夫還趁自己去外地出差時，約「人妻」到家裡發生性關係。

報導稱，周小磕事後立刻質問前夫此事，男方當時哭著求她原諒，還表示不會再犯，於是她原諒了他。但事情才過了兩天，周小磕發現前夫竟然把原本被逼著刪掉的砲友一一加回來，再度趁她出差時約女生出遊，甚至跟對方說要「大幹幾天幾夜」，這下她終於狠下心要與男方離婚。

小磕日前坦承已經離婚。（取材自微博）
小磕日前坦承已經離婚。（取材自微博）

原本還有一點不捨，不料提離婚當天，周小磕又從衣櫃翻出一疊陌生的女性內褲，「當下我就決定了，那就離啊，就覺得這個人真的沒救了」。

周小磕的粉絲大多心疼她遇到這樣的渣男，感嘆「出軌果然只有0和無窮」，也有人嘲諷計算男方6年來約過400多個女生，「平均5天聊1個，羅志祥都沒他會管理時間」。

網友對於周小磕被出軌一事的反應。（取材自微博）
網友對於周小磕被出軌一事的反應。（取材自微博）

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