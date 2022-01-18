民工討薪被嗆「你玩得過中建二局嗎？」項目經理致歉

民眾投訴電視台，由記者披露該案。(取材自九派新聞)

有農民工日前向廣東民聲熱線節目組反映中建二局總包的黃埔南崗萬達廣場拖欠工資，該項目經理工竟威脅「你玩得過中建二局嗎？」，事後致歉引發關注。

九派新聞報導，班組長林先生稱，該項目總共拖欠137個農民工工資，大概3百7、80萬元；林先生表示，當天節目結束後，工人們收到130萬工資，尾款還差200多萬元未結清，但財務部表示撤訴才能再派錢。

來源：YouTube

林先生致電項目經理周經理，周經理表示若不撤下媒體的視頻就不發剩下的錢。通話記錄中，周經理聲稱：「還好意思打電話？」「到電視台你們說了算，要給完（錢）了你們才撤訴，你們怎麽不飛天呢？」「來搞嘛，你來跟二局玩，你玩得過嗎？」

此番言論引發網友熱議，「農民工工資有社會法律維護」「這就是項目經理的素質？」

事件報導後，中建二局廣州分公司迅速協調勞務分包四川鴻建勞務公司與林先生所在的砌築班組進行協商，目前雙方已經達成一致，勞務款項已經支付。

同時，中建二局廣州分公司還針對事件處理過程中的不當之處進行調查，要求項目質量經理周某就不當言論向林某當面道歉，並將在調查完成後依法依規對相關人員進行處理。

項目經理周經理在節目中向林先生和公眾道歉：我沒有控制好自己的情緒，說了不當言辭，我真誠的向林先生表示道歉，對造成的影響向公眾表示歉意。