真老虎拍賀年廣告 古馳挨轟 網謔：拍攝失敗變「吃播」

古馳虎年廣告動用真老虎拍攝。(取材自瀟湘晨報)

義大利 名品古馳（Gucci）為慶祝中國虎年推出一組新廣告，卻因使用真老虎拍攝，遭到消費者和動物權益保護者的批評。有網友戲稱，拍攝成功就是Gucci，拍攝失敗就是老虎的「吃播」節目。

古馳推出的「Gucci Tiger」系列，廣告以1960年代末的印花設計為靈感，融合老虎圖案與品牌經典元素。從廣告海報可見，模特兒都身穿新系列的衣服、飾物或拿着手袋，老虎則在模特兒身邊遊走，或站在鋼琴上，或趴在地上。值得一提的是，拍攝時使用的老虎是真正的老虎，並非特效。

英國 「每日郵報」報導，美國動物保護團體善待動物組織（PETA）總監艾倫（Elisa Allen）抨擊古馳利用老虎，認為此舉會鼓勵關於瀕危動物的非法交易；美國「女裝日報」雜誌網站提到，世界動物保護協會美國辦公室已經告知古馳美國，表達了對這家奢侈品牌在新廣告中使用老虎的擔憂，並要求其停止在廣告中使用野生動物。

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國外網友也表達了對古馳此舉的不滿，喊話「停止在你們的廣告中使用動物！」，並表達了對老虎的同情，「可憐的老虎，表情看上去很困惑。」

對於批評的聲音，古馳表示，老虎是在安全的環境中被拍攝的。

中國網民對Gucci用真老虎拍攝一事褒貶不一。有人認為，廣告中的老虎具有虎虎生威的寓意，而「虎」元素展現出品牌方對於農曆新年的美好祝願，「我感受到國際品牌因為看重中國市場而做的宣傳」，更有人笑言「期待龍年的廣告」；有人留言「竟然是真的老虎，太酷了」、「在安全的環境下拍攝無可厚非，也是為了廣告效果」。

有人認為使用真老虎拍攝，除了徒增拍攝的難度，也有潛在的安全風險，戲稱「拍攝成功是古馳，拍攝失敗是吃播」。另有網民認為，一旦廣告暴紅，就會有更多品牌方仿傚Gucci用動物拍廣告，「為了得到動物會增添很多不必要的傷亡」。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會表示，強烈抗議古馳使用老虎拍攝廣告。基金會稱，不反對在符合動物倫理的前提下，在自然景觀中拍攝野生動物，但表演型的商演和廣告是不可接受，「古馳將老虎用於商業用途拍攝，違背了商業倫理，相當於變相鼓勵對瀕危動物的非法捕獵和貿易」。