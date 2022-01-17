浙江住戶阻拆違建 3歲孩慘當「人肉盾牌」懸半空

男主人騰空抱起三歲左右的孩子，此時孩子已經嚇得大哭。（視頻截圖）

浙江餘姚市一戶人家因違規搭建的陽光房（又稱玻璃房）遭拆除而與執法人員產生衝突，在阻止拆除的過程中，住戶除坐在陽光房框架上用平底鍋、盆栽敲打執法人員，還屢次將三歲左右的孩子懸空作「人肉盾牌」，無視他已驚惶痛哭，魯莽行為遭輿論廣泛批評。

男主人屢次將三歲左右的孩子懸空作「人肉盾牌」，無視其已驚惶痛哭。（視頻截圖）

香港 01報導，事發於13日錦山府一幢6層住宅的二樓，該戶居民在窗戶外違規搭建了一處陽光房，在街道統一組織下，公安 、住建、社區等多部門聯合進行拆除。該陽光房僅完成搭建框架部分，且沒有安全護欄，執法人員用梯子爬到二樓平台拆除，遭住戶激烈對抗，對方圍坐在陽光房框架邊緣用平底鍋、盆栽等砸向執法人員。

令人咋舌的是，男主人期間還將一名三歲左右的孩子抱出陽光房框架外，讓孩子懸在半空，並屢次將孩子推向執法人員，驚惶的孩子慘變「人肉盾牌」，邊哭邊喊著「不要」。

在阻止拆除的過程中，住戶坐在陽光房框架上用平底鍋、盆栽敲打執法人員。（視頻截圖）

幸好，執法人員成功將孩子抱住，孩子沒有受傷。而經勸導，違法建築最後仍被拆除。

對此事引發廣泛關注後，不少網友批評男主人抱著小孩騰空要脅執法人員的行為。極目新聞報導，當事人于女士（化姓）15日表示，他們一家對自己的行為表示歉意，接受大家的批評。

于女士表示，他們於2021年10月搬進錦山府小區。沒多久發現露台沒有封閉，平時晾曬不太方便，於2021年12月開始搭建陽光房。期間，有城管部門通知他們是違建需要拆除。她與多位業主一起與物業、街道、城管多次溝通協商，希望能考慮到他們的實際需求，在露台做圍欄基礎和頂部玻璃。對方稱會解決，但最後都無音訊。

13日上午9時30分，于女士開始加固陽光房的外框，接到城管部門打來的電話稱「下午要來拆」。于女士說，下午2時30分許，城管執法人員到達小區進行拆除。他們一家覺得不服氣才抵抗。當天與執法人員起了爭執，大人有一些擦傷，所幸小孩沒事。目前陽光房已拆除完畢。

于女士（化姓）一家人違規搭建的陽光房遭拆除。（取材自極目新聞）

于女士表示，一家人靜下心來後都覺得十分後悔，也對自己的過激行為深表歉意。 「無論什麼理由都不應該帶著孩子去抵抗。」于女士說，他們接受批評，也願意拆除，「我自己拆都行」，但也希望相關部門能考慮業主的實際訴求，妥善解決好小區違建的問題。