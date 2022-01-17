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保烏紗帽？被官媒點名後濟南速拆違建別墅 2天夷平10餘棟

中國新聞組／北京18日電
天井峪村的別墅被群山環抱。（取材自界面新聞）
天井峪村的別墅被群山環抱。（取材自界面新聞）

中國近年嚴厲整治違建別墅，包括「秦嶺別墅案」。在官媒點名豪華別墅侵蝕濟南生態和水源涵養區，驚動市委書記親赴該地調研後，當地在兩天內就有十餘棟別墅被夷為平地。據悉，當地別墅主人基本「非富即貴」，而當地官員高效率下令開拆，也被酸「保烏紗帽」。

綜合媒體報導，山東省濟南市當地媒體揭露，擁有這些違建別墅的房主，不是富翁就是有背景之人。當地村民更說，建別墅的「更多的是官員」，包括省市體育、郵政和教育系統官員；當地一些村官和村民也群起仿效，挖山砍樹興建別墅形成風氣。

來源：YouTube

此事曝光後，濟南市委書記孫立成火速帶工作組赴南部山區調研，對違法違章建築「能早拆就早拆、能快拆就快拆」。

每日經濟新聞報導，首先被拆除的別墅位於天井峪村，屬於濟南市屬國企濟南文旅發展集團有限公司旗下的公司，原本用作民宿。天井峪村先前已有20套獨棟別墅，還有80棟新別墅項目正在建設。

15日，多台挖掘機出動拆除天井峪村的民宿項目「天井峪科技康養小鎮」，當日即有十餘棟別墅拆除完畢，現場只剩下建築廢料。據悉，該項目資金達3700萬元人民幣（約134萬美元），規模約1萬5000平方米，建設單位「盛世乾隆」的大股東為濟南文旅發展集團有限公司，而該公司由濟南市政府國有資產監督管理委員會持股93%。

天井峪村現場挖掘機作業。（取材自每日經濟新聞）
天井峪村現場挖掘機作業。（取材自每日經濟新聞）

但是據當地媒體報導，濟南官方此次「迅速」行動，看似與此前陝西的「秦嶺違建別墅」案形成強烈對比。實際上，濟南別墅一案早在四年前已被揭露，卻一直未被處理，直到近日有媒體再度抬出習近平的「兩山論」（綠水青山就是金山銀山），濟南官方才號稱「交出一份讓黨和人民滿意的合格答卷」，迅速完成整治。

媒體評論，這種「高效率」也被網友質疑，官員們是被媒體提出的兩山論所「驚醒」才有所為，主要還是擔心自己的烏紗帽被摘，就怕導致陝西大批高官落馬的「秦嶺違建別墅案」重演。

主體位於陝西的秦嶺山脈自2003年開始大規模違建豪華別墅，並且屢禁不止、「邊拆邊建」，中國國家主席習近平先後三年、六次批示怒斥，才徹底整治。

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