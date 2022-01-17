華為任正非致母校信曝光 「現在雖冬天，春天很快到」

華為創始人兼CEO任正非給母校寄新春賀詞。（取材自澎湃新聞）

自華為 副董兼財務長孟晚舟獲釋回中國後，身為父親的華為創始人兼CEO任正非 許久未公開發聲。但據證券時報報導，新春之際，任正非致信母校都勻一中，表示「現在雖是冬天，但是春天很快就會到來」；巧合的是，華為員工論壇心聲社區近期也轉發2001年任正非訪問日本 後寫下的「北國之春——任正非日本之行，學習過冬」文章和影片。

據報導，任正非日前向母校貴州都勻一中致新春賀詞，落款處自稱「一中老學生任正非」。任正非是都勻一中1962屆的學生，他的父親任摩遜還曾在此校擔任校長。

任正非在信中說，「現在雖是冬天，但是春天很快就會到來」。他並向立軍校長發出邀請，委託學校在春季組織學校退休教師和全體在職教職工，到位於貴安新區的華為雲數據中心參觀體驗。

無獨有偶，華為心聲社區轉發了任正非2001年訪問日本後發表的「北國之春——任正非日本之行，學習過冬」。

任正非說，誰能想到，這十年間日本經受了戰後最嚴寒和最漫長的冬天，但彼時日本與十年前一樣寧靜、祥和、清潔、富裕與舒適；日本目前雖然遇到了困難，但其國民的忍耐、樂觀、勤奮和奮鬥的精神未變，信念未變，對生活和工作的熱愛未變，「天道酬勤，相信日本能夠度過這寒冷的冬天」。

他由此反思自家企業，「華為總會有冬天，準備好棉衣，比不準備好。我們該如何應對華為的冬天？」任正非說，這是他在日本訪問時思考的問題，「如果，華為的增長速度大幅減慢，日本企業的三種過剩都會在華為出現。沒有及早的認識和充分的思想準備，就會陷於被動。」