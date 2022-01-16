她兒拐走她兒後自殺 2母交鋒16年互相憐惜

2022年1月13日，曹美玲（右）和黃菊花時隔五年後再見面。（取材自澎湃新聞）

她49歲，她79歲。一位是廣西全州縣被拐兒童的母親曹美玲，一位是住在湘西偏僻山村的「人販子」母親黃菊花。16年來，因為各自的兒子，這兩位年齡相差30歲的母親，跨越千里認識、「交鋒」，又彼此憐憫。

擺在曹美玲家客廳的蔣崢三歲照片。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，曹美玲家位於桂林市全州縣才灣鎮，一樓是曹美玲夫婦開的診所，生活居家在三樓，兒子蔣崢失踪的時間是2006年3月4日，那時他五歲。那天蔣崢和小朋友在離家不遠的地方玩耍，不久後失蹤。有人告訴曹美玲，一個戴著帽子的男子牽著蔣崢上了去縣城的麵包車。

曹美玲（左）請人PS的「全家福」。（取材自澎湃新聞）

曹美玲很快了解到，帶走兒子的「人販子」，是曾多次來診所打針買藥的一名湖南人，孩子叫他「彭叔叔」。後來派出所調查發現，「彭叔叔」真名叫陳廣興，湖南湘西龍山縣人，曾在附近的郵政儲蓄 所收過兩筆匯款，匯款人是犯罪嫌疑人的哥哥陳廣文。

2006年，全州公安 人員偵查蔣崢被拐一案過程中找到陳廣文，發現對方竟是身負命案的逃犯。而拐走蔣崢的陳廣興，當年也牽涉該命案。1996年，「老大」陳廣文、「老三」陳廣都、「老四」陳廣興三兄弟在龍山縣運輸銷售木炭時殺害了一名攔車的林業站人員。從犯陳廣都、陳廣興先後被判刑，主犯陳廣文逃走。逃亡10年的陳廣文被警方意外抓獲判刑。

陳廣興的母親黃菊花。（取材自澎湃新聞）

曹美玲第一次去湖南龍山，是兒子失踪5個月後的2006年8月。廣西全州與湖南龍山相距約650公里，曹美玲顛簸得一路嘔吐，提著水果等禮品到陳廣興的父母家。黃菊花怪她找陳廣興，害得大兒子陳廣文也被抓了。被拐兒童母親與「人販子」母親跨越千里的第一次碰面，不歡而散。

2007年正月初一，曹美玲和哥哥兩天后到達黃菊花家的塔泥村。想「突然襲擊」看陳廣興是否回家過年，結果只看到黃菊花夫婦。

曹美玲沒有放棄，打算用行動「感化」黃菊花夫婦。2008年5月，她在黃菊花家住了一星期，幫兩位老人幹農活：插秧、挖地、種豆子、餵豬……有天晚上，黃菊花拉著曹美玲的手說：「你人這麼好，就像我女兒一樣。」兩人一下親近了許多。

「我就說，幫我找到蔣崢後，我就認你們做乾爹乾媽。你們就多了一個女兒和女婿，也多了一個外孫。」曹美玲說，當時她覺得有了這層意思，兩位老人應該會幫忙「找外孫」。

曹美玲與黃菊花夫婦的關係比此前融洽多了。她說，「我總共去了黃菊花家有十來次。」

2021年，警方經過DNA比對，發現十年前在湖南江華縣白芒營鎮一家賓館發現，喝農藥自殺的的無名屍是陳廣興。

犯罪嫌疑人陳廣興的圖片。（取材自澎湃新聞）

2021年10月，曹美玲從警方得知，拐走蔣崢的陳廣興10年前在湖南江華服毒身亡。決定再次去湖南向黃菊花夫婦「找線索」。

近日，陳廣興的母親黃菊花才得知，她的被稱為「人販子」的兒子，11年前已經服毒身亡。

1月13日，曹美玲和黃菊花四手相握，長久沒有鬆開。兩人面對面才說幾句話，就都哭了起來。曹美玲的淚水奔湧而出，黃菊花則傷心地將頭埋在對方懷裡。

這兩位母親，一位的兒子被拐，不知其生死；一位的兒子自殺，「白髮人送黑髮人」，都有身為人母的酸楚。