怨拿不到1分錢面膜 被主播罵瘋狗…屈臣氏深夜道歉

有消費者稱屈臣氏主播面露不屑，不斷嘲諷消費者，「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」。（視頻截圖）

屈臣氏在美團平台日前推出「1分錢買面膜」促銷活動，但大量下單成功的消費者取貨時卻被告知缺貨。而當消費者到品牌直播間反映無法提貨、表達不滿時，竟遭主播嘲諷為了一分錢的東西像「瘋狗」、「乞丐」，並將其拉黑處理。事件發酵衝上熱搜後，屈臣氏14日深夜緊急發布致歉聲明，稱該主播是第三方機構人員。

來源：YouTube

綜合媒體報導，屈臣氏在美團平台11日凌晨推出面膜優惠活動，消費者使用優惠券後，只要1分錢就能買到原價一盒50元的韓系品牌面膜，每人限購五盒，下單成功後限線下門店提貨。

許多消費者反映稱，到店後被告知面膜缺貨，但明明下單時頁面顯示庫存充足。不少屈臣氏門店直接在櫃檯前貼出告示，表示活動商品暫時無貨。還有消費者提供截圖表示，屈臣氏聲稱「沒貨」的面膜，而直播間卻在以原價繼續銷售同款面膜。他們認為是屈臣氏故意不給提貨，怒斥其搞優惠活動「玩不起」。

報導指出，消費者13日到屈臣氏直播間表達不滿時，竟遭主播嘲諷辱罵，「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」、「我的直播間，我想踢就踢」、「我不歡迎你，你不用來。我踢了你就高興。」另一名工作人員也跟著提高嗓門喊道，「你薅到便宜吧又不認便宜，沒薅到吧還來這咬人。」

這一罵，也把屈臣氏罵上了熱搜。 眾多消費者也在消費者服務平台「黑貓投訴」發起了集體投訴，根據黑貓投訴平台顯示，近30天內，屈臣氏投訴量已超2800起。輿論幾乎一邊倒地斥責屈臣氏欺騙、辱罵消費者的行為。屈臣氏14日深夜緊急發布致歉聲明，但網友並不埋單，紛紛表示：「事情發酵了4天，上了熱搜，才第一時間出來道歉，如果不是消費者維權意識強，各個平台媒體報導讓大家都知道，這事就不了了之了。」

針對爭議，中新網發表評論指出，水能載舟，亦能覆舟。消費者是企業一切經營活動的核心，只有以誠為本，品牌方能做得長久。涉事企業應放下自己傲慢的姿態，莫搞錯了自己的身分。