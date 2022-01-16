我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

東加火山爆發通訊全斷 布林肯關切 紐總理：有重大災損

怨拿不到1分錢面膜 被主播罵瘋狗…屈臣氏深夜道歉

中國新聞組／北京16日電
有消費者稱屈臣氏主播面露不屑，不斷嘲諷消費者，「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」。（視頻截圖）
有消費者稱屈臣氏主播面露不屑，不斷嘲諷消費者，「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」。（視頻截圖）

屈臣氏在美團平台日前推出「1分錢買面膜」促銷活動，但大量下單成功的消費者取貨時卻被告知缺貨。而當消費者到品牌直播間反映無法提貨、表達不滿時，竟遭主播嘲諷為了一分錢的東西像「瘋狗」、「乞丐」，並將其拉黑處理。事件發酵衝上熱搜後，屈臣氏14日深夜緊急發布致歉聲明，稱該主播是第三方機構人員。

來源：YouTube

綜合媒體報導，屈臣氏在美團平台11日凌晨推出面膜優惠活動，消費者使用優惠券後，只要1分錢就能買到原價一盒50元的韓系品牌面膜，每人限購五盒，下單成功後限線下門店提貨。

許多消費者反映稱，到店後被告知面膜缺貨，但明明下單時頁面顯示庫存充足。不少屈臣氏門店直接在櫃檯前貼出告示，表示活動商品暫時無貨。還有消費者提供截圖表示，屈臣氏聲稱「沒貨」的面膜，而直播間卻在以原價繼續銷售同款面膜。他們認為是屈臣氏故意不給提貨，怒斥其搞優惠活動「玩不起」。

報導指出，消費者13日到屈臣氏直播間表達不滿時，竟遭主播嘲諷辱罵，「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」、「我的直播間，我想踢就踢」、「我不歡迎你，你不用來。我踢了你就高興。」另一名工作人員也跟著提高嗓門喊道，「你薅到便宜吧又不認便宜，沒薅到吧還來這咬人。」

這一罵，也把屈臣氏罵上了熱搜。 眾多消費者也在消費者服務平台「黑貓投訴」發起了集體投訴，根據黑貓投訴平台顯示，近30天內，屈臣氏投訴量已超2800起。輿論幾乎一邊倒地斥責屈臣氏欺騙、辱罵消費者的行為。屈臣氏14日深夜緊急發布致歉聲明，但網友並不埋單，紛紛表示：「事情發酵了4天，上了熱搜，才第一時間出來道歉，如果不是消費者維權意識強，各個平台媒體報導讓大家都知道，這事就不了了之了。」

針對爭議，中新網發表評論指出，水能載舟，亦能覆舟。消費者是企業一切經營活動的核心，只有以誠為本，品牌方能做得長久。涉事企業應放下自己傲慢的姿態，莫搞錯了自己的身分。

上一則

美議員提案停購中國稀土 環時：算過成本沒？

下一則

美議員拒「中國製」口罩 中官媒：逢中必反 荒唐

延伸閱讀

奧運冠軍也帶貨了 孫楊吆喝賣美妝5小時飆1500萬

奧運冠軍也帶貨了 孫楊吆喝賣美妝5小時飆1500萬

哈林歡慶媽媽90大壽 罕見同框主播愛妻

哈林歡慶媽媽90大壽 罕見同框主播愛妻
韓裔主播分享元旦吃餃子 挨批太亞裔…網貼美食照聲援

韓裔主播分享元旦吃餃子 挨批太亞裔…網貼美食照聲援
川普取消暴動辯護記者會 調委會想合作挺川主播漢尼提

川普取消暴動辯護記者會 調委會想合作挺川主播漢尼提

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報