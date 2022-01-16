王立科「海鮮盒」藏錢 9000萬攀附孫力軍

王力科。(央視視頻截圖)

十九屆中紀委六次全會前夕，央視15日播出反腐專題片「零容忍」，公安 部前副部長孫力軍等落馬政法「大老虎」首次出鏡懺悔。片中披露，孫力軍不僅以「小海鮮」為代號收賄並斂財數億元，且和江蘇省政法委原書記王立科等人結黨營私，是十九大以來中央查處的最嚴重的政治團夥案之一。落馬的原司法部 長傅政華也在片中現身，顯示也捲入孫力軍案。

文匯報報導，在反腐專題片「零容忍」第一集「不負十四億」中，孫力軍一開始就面對鏡頭說：「我應該說算是（中共）18大或者19大之後都沒有收斂也沒有收手的，犯了不少錯誤，也犯了不少罪過」。

片中披露，孫力軍團夥涉及政法系統多名高官，包括原上海副市長、公安局長龔道安，原重慶副市長、公安局長鄧恢林、原江蘇省政法委書記王立科以及原山西省副省長、省公安廳前廳長劉新雲等。孫力軍、王立科收受財物達數億元，其他人也有幾千萬到1億多元。

片中指出，孫力軍拉幫結派，形成利益集團，嚴重危害政治安全，孫力軍政治團夥案是政治問題和經濟問題交織、極度腐化墮落的典型。

其中，王立科2008年起積極攀附孫力軍並向其行賄， 2011年，他首次送上一張存有100萬元的銀行卡，孫力軍毫不推辭收下。此後，王立科多次專程到北京 等地向孫力軍送上銀行卡、美元、公司股份。

孫力軍說，王立科每年大概四五次來北京，每次都給他30萬美金，放在一個小的海鮮盒裡面，每次來就說「我給你送點『小海鮮』」，他就知道怎麼回事兒了。」王立科歷年送給孫力軍的「小海鮮」到案發時累計折合9000多萬元。而王立科此後步步高升，都是孫力軍提供幫助。王立科甚至長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

孫力軍接著又將龔道安和劉新雲收為心腹，襲道安又引薦同為湖北同鄉的鄧恢林，這些人都由孫力軍安插到重要的崗位。劉新雲、龔道安還多次私下向孫力軍違規提供大量其無權知悉的重要網絡輿情、案件辦理情況。2018年，孫力軍升任公安部副部長，圖謀更高的領導崗位，還為自己制訂了仕途五年上一個台階的「十五年規畫」。孫力軍2021年9月被開除黨籍和公職。

辦案人員指出，孫力軍案是十九大以來查處的最嚴重的案件之一，體現了中央對腐敗分子和腐敗行為零容忍的態度和決心。

另落馬的前司法部長傅政華也在專題片現身。鏡頭中，傅政華正在一份被調查的文件上簽字，透露了傅政華似也捲入孫力軍案。