千棟別墅「野蠻生長」濟南書記帶隊調研喊「快拆」

數千棟別墅野蠻侵蝕濟南泉城生態涵養區。(取材自中宏網)

山東省濟南市南部山區有數千棟違建別墅「野蠻生長」，在2017年當局宣稱拆除後，迄今依舊「巋然不動」，破壞地下水源、造成地面急劇硬化。在官媒披露當地住戶「非富即貴」之後，山東省委常委、濟南市委書記孫立成14日帶隊現場處置違建，宣誓「能早拆就早拆、能快拆就快拆」。

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海報新聞報導，這數千棟違建別墅大多於中國政府2012年「禁墅令」出爐前後的2003年至2015年建成。當地管委會負責人曾透露，在當地建別墅的「非富即貴」，涉及「社會各界名人、企業家、藝術家等」。建別墅的「更多的是官員」，包括省市體育、郵政 和教育 系統官員。

面對濟南南部山區數量驚人的「私家花園」，濟南市13日成立違法違章建築專項整治工作領導小組和工作專班。由

濟南市委、市政府主要負責人組成，下設綜合協調組、排查整治組、生態恢復組、輿情宣傳組、信訪維穩組、監督執紀組6個工作組。工作專班進駐南部山區，按照各自職責分工開展專項整治工作。

濟南市委書記孫立成指出，立即啟動排查工作，對違法違章建築，一經查實，「能早拆就早拆、能快拆就快拆」。對相關責任人嚴肅查處，絕不姑息；對排查整治工作推進不力、推諉扯皮、弄虛作假的，予以嚴肅處理。

孫立成14日帶領市專項整治工作領導小組成員到南部山區現場研究處置違法違章建築。他察看仲宮街道天井峪村、「畫家村」三村、臥虎山水庫附近、錦繡川街道傅家峪村、潘家場村。當日並要求天井峪村的新建民宿 項目拆除。