「燕窩像糖水」 辛巴誇大宣傳 須退賠8000萬

2020年11月5日，某短視頻平台上一網友質疑辛巴團隊所售燕窩「像糖水一樣，沒什麼固體」。（取材自澎湃新聞）

中國直播主辛巴2020年被爆所賣燕窩根本是糖水，河南 省消費者協會接獲投訴向辛巴團隊提消費民事公益訴求，近日結果出爐，辛巴方必須「退一賠三」，退賠金額近人民幣8000萬。

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綜合媒體報導，辛巴2020年末在直播平台銷售「茗摯碗裝風味即時燕窩」，後續有消費者質疑「像糖水一樣」，有「打假王」稱號的網紅王海也跳出來，稱將買來的燕窩拿去檢測 ，結果顯示「確認是糖水」，消息引發軒然大波。

辛巴團隊沉默8天後才說明，強調這麼晚回應，是因為團隊回頭去做了產品通路檢測，結果發現產品的確有誇大宣傳事實，製作方還迴避責任、不願承擔。最後辛巴團隊決定由他們出面解決，「召回直播間銷售的全部產品，承擔退一賠三責任」。

河南省消費者協會對此案所提起的消費民事公益訴訟的訴求為：北京 快手科技有限公司、辛巴（辛有志）、廣州融昱貿易有限公司、廣州和翊電子商務有限公司共同承擔退一賠三的責任，退還「茗摯碗裝風味即食燕窩」產品銷售總價款人民幣逾1992萬元（約313.7萬美元），並處以銷售總價款3倍的懲罰性賠款共計人民幣5978萬元（約941.1萬美元），退賠金額總計人民幣7971萬元（約1254.8萬美元）。