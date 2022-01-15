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監管劇本殺 上海開第一槍 內容禁危害國安

中國新聞組╱上海15日電
上海市文旅局公布「上海市密室劇本殺內容備案管理規定」，監管劇本殺。（取材自微博）
上海市文旅局公布「上海市密室劇本殺內容備案管理規定」，監管劇本殺。（取材自微博）

結合角色扮演及情節推理的「劇本殺」遊戲，近年風靡中國。上海日前發布監管劇本殺的新規定，劇本、場景、服裝及道景等不可危害國家安全，成為中國首個監管劇本殺的城市。

影音來源：YouTube

劇本殺是近年風靡中國年輕人的社交活動，據稱去年市場規模估計高達人民幣170億元（約26.76億美元）。中國官媒新華社去年曾經表示，政府對行業監管不足，憂慮劇本殺的暴力靈異內容造成年輕人心理問題。

綜合陸媒報導，上海市文化和旅遊局發布「上海市密室劇本殺內容管理暫行規定」，是中國首個正式將密室劇本殺納入管理的城市。

新規定指出，經營單位應自劇本上架日起30日內，將劇本送交所屬文旅局備案登記。劇本、設置的場景、服裝及道具等，不可危害國家安全、國家領土完整、煽動民族仇恨、違反國家宗數政策、宣傳色情、淫穢及擾亂社會秩序等。

上海市文化和旅遊局將成立「劇本審查專家小組」，發布違規劇本清單，並指導各區文化和旅遊局和行業展開監管工作。

新規定又指出，劇本殺內容不可利用人體缺陷，或以展示人體變異等方式招徠消費者；也不可以虐待動物方式表演，及不可有暴力及低俗等摧殘工作人員或消費者身心健康的行為。

新規定要求經營者要設立保護未成年人的機制，對不宜未成年人參與的活動，不應允許未成年人進入。新規定將於3月1日實施。

一名密室「指導員」在關注顧客是否需要協助。（新華社）
一名密室「指導員」在關注顧客是否需要協助。（新華社）

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