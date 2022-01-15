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「盲盒」衍生棄食亂象 上海出手整頓：禁未滿8歲購買

中國新聞組／北京15日電
為能一次性抽取更多由肯德基、泡泡瑪特聯手推出的盲盒，許多網友瘋狂購買肯德基產品，甚至因為吃不了這麼多而衍生了「代吃」行業。（取材自觀察者網）
為能一次性抽取更多由肯德基、泡泡瑪特聯手推出的盲盒，許多網友瘋狂購買肯德基產品，甚至因為吃不了這麼多而衍生了「代吃」行業。（取材自觀察者網）

上海市監管局出手打擊「盲盒」亂象，印製了「上海市盲盒經營活動合規指引」，要求每個盲盒售價不超過人民幣200元（約31.5美元），禁止向8歲以下未成年人銷售盲盒。

影音來源：YouTube

肯德基中國與盲盒銷售商泡泡瑪特日前推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，竟有消費者為蒐集玩偶一次消費人民幣1萬494元（約1652美元）購買106份套餐；還有消費者購買量大吃不完，直接丟棄食物。除了肯德基外，先前還有其他商家裝入活體動物做為盲盒銷售內容物。

「指引」強調，不得以盲盒形式銷售特殊食品、藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等。盲盒抽取規則明確化，盲盒經營者應公開商品種類、抽盒規則、商品投放數量、隱藏款抽取機率等。

「指引」鼓勵盲盒經營者設定保底機制。另也要求盲盒經營者應充分告知消費者相關訊息，並保留完整的機率設定、抽取結果、發放情況記錄以供備查。

據中國新聞網報導，對於上海市監管局發布「指引」，泡泡瑪特回應稱，支持政府為規範市場所提出的政策，健康有序的潮玩市場有利於保障消費者權益，也為泡泡瑪特營造良好發展空間，下一步將積極配合監管部門指引中所提項目。

人民網報導，肯德基與盲盒銷售商泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，若要蒐集全組玩偶必須至少購買6份套餐，隱藏款出現機率僅1.38%。有消費者一次消費1萬494元購買106份套餐；另還有消費者僱他人代買、代吃。

對此，中國消費者協會批評肯德基以限量款盲盒銷售作飢餓行銷，容易導致消費者衝動消費，且因超量購買造成無謂的食品浪費。情緒滿足不應建立在物質浪費上，尤其是食品浪費。

盲盒又稱盲包（blind box），消費者不會提前得知具體內容物項目，百貨公司福袋和扭蛋都可算是盲盒的一種。2021年11月，上海市消費者權益保護委員會未成年人盲盒消費調查顯示，盲盒商品存在溢價、交易不公等問題，未成年人更易購買成癮。

盲盒是當前十分熱門的創新營銷和消費方式，廣受年輕消費群體的歡迎。（取材自央視）
盲盒是當前十分熱門的創新營銷和消費方式，廣受年輕消費群體的歡迎。（取材自央視）

肯德基 YouTube

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