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工作壓力太大? 茅台老總墜亡 老父受打擊也離世

中國新聞組／北京15日電
貴州茅台銷售公司總經理曾祥斌疑因工作壓力大而墜樓。（視頻截圖）
貴州茅台銷售公司總經理曾祥斌疑因工作壓力大而墜樓。（視頻截圖）

年關將近，茅台酒來到銷售熱期，但貴州茅台酒銷售有限公司董事兼總經理曾祥彬於2021年12月7日墜亡，年僅49歲。至於其墜亡原因，有接近曾祥彬的知情人士透露，他的工作壓力太大了；曾祥彬走後幾天，他的老父親由於接受不了這樣的事實，也悲痛離世。 

紅星新聞報導，貴州茅台發布年報發現，茅台銷售公司近年主要財務指標增速逐年下滑。有業內人士表示，茅台銷售公司的人員，特別是作為總經理，其壓力之大難以想象。

來源：YouTube

對於很多人來說，飛天茅台一瓶難求，銷售公司似乎沒有壓力。但據貴州茅台2017年至2020年年報發現，茅台銷售公司的主要財務指標雖然在上漲，但是其增速卻在逐年下滑。

白酒行業分析師蔡學飛通過「紅星新聞」分析指，貴州茅台整個企業銷售規模在高速增長，但是銷售公司主要財務指標增速卻在下滑，這說明貴州茅台的部分利潤被市場中間商和渠道獲取了，茅台沒有獲得這個品牌在發展過程中的溢價和直接收益。

蔡學飛表示，雖然飛天茅台一瓶難求，但是對於其他系列酒以及銷售體系等方面，茅台一直要求很高，並且提出了很多改革的舉措。「作為銷售公司的員工特別是總經理，其壓力之大可想而知。」

不過，該訊息也引發網友熱議，甚至登上微博熱搜榜。有人認為死因恐不單純，況且茅台酒在市面上一瓶難求，為何銷售會發愁而引發不解。

微博 利潤 分析師

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