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勸輕點關門 殘疾男遭一家三口毆打反殺2人 判防衛過當

中國新聞組／北京14日電

遼寧一名殘疾男子因樓上鄰居一直弄出聲響，勸對方輕點關門，竟遭對方一家三口毆打後失手反殺兩人，法院認屬防衛過當，判刑7年，賠償被害人家屬8萬6000餘元。

九派新聞報導，2019年4月一天下午，被告人任強（化名）提醒樓上的鄰居李妍（化名）輕點關門，遭到辱罵；任強追至其家門口理論，李妍打電話叫來父母，稱自己遭樓下鄰居欺負，拿錘子砸家門。後雙方爭執撕扯被旁人拉開，警察將當事人帶到派出所調解。

據遼寧撫順市檢察院指控內容，李妍回家後在樓上故意弄出聲響，讓任強難以忍受。第二天晚上9時許，任強再次勸說李妍的父親，不要一直在樓上弄出聲響。不久，李家三口人攜帶裁紙刀、鋼銼來到樓下砸門叫罵，任強從餐桌上拿起水果刀後開門。

衝突中，李妍父親用裁紙刀刺向任強前胸，李妍則母女聯手毆打任強，任強被打至單膝跪地，即持水果刀對三人連續揮刺，導致李妍父親左手、胸部輕傷，李妍母女死亡。

遼寧省撫順市中級法院認為，因被告人任強患有多種疾病，肢體四級殘疾，在力量對比上明顯處於劣勢，其在遭受上述正在進行的不法侵害，自身及家人的人身安全面臨現實威脅情況下，持刀揮刺對其實施傷害行為的人員，可認定行為具有防衛性質。但李家三人的行為屬於上門滋事，無法認定為行凶及嚴重危及人身安全的暴力犯罪，故被告人任強的行為不屬於特殊正當防衛，且防衛過當，應負刑事責任。

法院認定被告人任強犯故意傷害罪，判處有期徒刑七年；賠償被害人家屬經濟損失86015.72元。

暴力犯罪 警察

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