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民警「烤全羊」逼供免訴 網酸：普通百姓，就不寬宏了

中國新聞組／北京14日電
這全羊是如何烤法？據說是讓犯罪嫌疑人雙手抱住自己小腿並用手銬拷住，用一根木棍從雙腿彎中間穿過去，抬起來擔在兩個桌子之間，身體可被隨意翻轉，被訊者屈膝內側疼痛難忍，鮮有不招供者。（取材自微信）
這全羊是如何烤法？據說是讓犯罪嫌疑人雙手抱住自己小腿並用手銬拷住，用一根木棍從雙腿彎中間穿過去，抬起來擔在兩個桌子之間，身體可被隨意翻轉，被訊者屈膝內側疼痛難忍，鮮有不招供者。（取材自微信）

河南一名民警調查一起詐騙案，為求早日破案竟採用「烤全羊」的方式刑訊逼供，還多次毆打疑犯，事發後，受害人及其家屬卻「出具諒解書」，檢方也不起訴該警察，在微博上引發質疑，認為有損法律威嚴。

綜合媒體報導，河南鄭州一名章姓民警前年10月15日為了調查一起詐騙案，鎖定疑犯，翟某同年11月2日被緝拿歸案。訊問期間，翟某拒不認罪，而章某竟然採用「烤全羊」的方式刑訊逼供，還多次毆打疑犯頭部，致其輕微傷。

章某則在當年11月20日到鄭州中原區檢察院自首，被害人翟某及其母親呂某均對章某出具諒解書，檢方亦據此認為，章某刑訊逼供，但犯罪情節輕微，具有自首、認罪認罰、且取得被害人諒解等情節，遂依法決定對章某不起訴。

誰曾想到，在某種情況之下，「烤全羊」不僅僅是一道菜，而是一種逼供方式。（取材自微...
誰曾想到，在某種情況之下，「烤全羊」不僅僅是一道菜，而是一種逼供方式。（取材自微信）

消息一出，隨即引發輿論廣泛討論和關注，有網民認為這樣逼供容易造成冤假錯案，對如此知法犯法的行為應予以嚴懲；也有人 氣憤說，「刑訊逼供也能諒解？檢方可真寬宏大量」、「他們都是自己人」、「換成普通百姓試試，你就知道檢方寬宏不寬宏了」。

此外，有網友說，吃過烤全羊的人不少，但在執法機關「品嘗」過「烤全羊」滋味的人很少，紛紛搜索「烤全羊」到底是一種什麼刑罰。

對於「烤全羊」這種刑訊逼供方式，沒有官方解釋，但有網友繪圖：雙手抱住自己小腿並用手銬拷住，用一根木棍從雙腿彎中間穿過去，抬起來擔在兩個桌子之間。被訊者屈膝內側疼痛難忍，身體可被隨意翻轉。這是一種刑訊逼供行為。

河南 詐騙 鄭州

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