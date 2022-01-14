喬木、灌木、小橋圈進自家院落 上海8千萬墅圈遭強拆

別墅業主違建的白色鋁合金小屋正在拆除中。（取材自上游新聞）

上海市松江區佘山銀湖別墅是上海市老牌別墅區之一，一幢價值8500萬元的「樓王」別墅裝修時，不僅私自挪栽公共綠化區域樹木至自家院落，還占用公共區域修建圍牆，被多次舉報拆除都置之不理；城管部門已將催告書發給業主，依法進行強制拆除。

綜合媒體報導，佘山銀湖別墅因環境美、售價高備受關注。2021年時，一期別墅樓王迎來了新主人，房屋成交價達8500多萬元。該棟別墅位於別墅區一期的中心位置，佔地面積在6至7畝左右。該建築共有3層，與其它別墅相比，該棟別墅的建築面積和院落面積都明顯大很多。

隨著新主人謝某的入住裝修，但不僅擅自遷移4棵喬木、灌木等樹種，河道的小橋被新主人圈進了自己庭院，香樟樹也成了「私人財產」。因涉嫌違建，業主們開始頻繁舉報。

別墅院內的香樟樹系業主私自移載了公共綠地中的樹木，已被罰款。（取材自上游新聞）

上海官方責令其整改，並按照綠化補償標準三至五倍的罰款標準，罰款6336元。同年12月，城管部門再次發布了整改通知。

金地一村社區居委會朱書記表示，2021年12月城管部門到現場發布了整改通知。該別墅區物業部門工作人員也表示，發現違建後曾多次勸阻，但業主仍未拆除。

別墅後邊的九曲橋還留著未拆除的金屬圍擋。（取材自上游新聞）

今年1月11日，上海市松江區泗涇鎮城管執法大隊責令當事人立即停止建設，並自1月11日起24小時內自行拆除。1月12日，城管相關負責人現場復查後發現其仍未拆除，依法進行強制拆除。

1月13日，拆除工作已經啟動，業主私自搭建的白色圍牆已被推倒，違建的白色鋁合金小屋也正拆除。