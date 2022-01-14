我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

喬木、灌木、小橋圈進自家院落 上海8千萬墅圈遭強拆

中國新聞組／北京14日電
別墅業主違建的白色鋁合金小屋正在拆除中。（取材自上游新聞）
別墅業主違建的白色鋁合金小屋正在拆除中。（取材自上游新聞）

上海市松江區佘山銀湖別墅是上海市老牌別墅區之一，一幢價值8500萬元的「樓王」別墅裝修時，不僅私自挪栽公共綠化區域樹木至自家院落，還占用公共區域修建圍牆，被多次舉報拆除都置之不理；城管部門已將催告書發給業主，依法進行強制拆除。

綜合媒體報導，佘山銀湖別墅因環境美、售價高備受關注。2021年時，一期別墅樓王迎來了新主人，房屋成交價達8500多萬元。該棟別墅位於別墅區一期的中心位置，佔地面積在6至7畝左右。該建築共有3層，與其它別墅相比，該棟別墅的建築面積和院落面積都明顯大很多。

隨著新主人謝某的入住裝修，但不僅擅自遷移4棵喬木、灌木等樹種，河道的小橋被新主人圈進了自己庭院，香樟樹也成了「私人財產」。因涉嫌違建，業主們開始頻繁舉報。

別墅院內的香樟樹系業主私自移載了公共綠地中的樹木，已被罰款。（取材自上游新聞）
別墅院內的香樟樹系業主私自移載了公共綠地中的樹木，已被罰款。（取材自上游新聞）

上海官方責令其整改，並按照綠化補償標準三至五倍的罰款標準，罰款6336元。同年12月，城管部門再次發布了整改通知。

金地一村社區居委會朱書記表示，2021年12月城管部門到現場發布了整改通知。該別墅區物業部門工作人員也表示，發現違建後曾多次勸阻，但業主仍未拆除。

別墅後邊的九曲橋還留著未拆除的金屬圍擋。（取材自上游新聞）
別墅後邊的九曲橋還留著未拆除的金屬圍擋。（取材自上游新聞）

今年1月11日，上海市松江區泗涇鎮城管執法大隊責令當事人立即停止建設，並自1月11日起24小時內自行拆除。1月12日，城管相關負責人現場復查後發現其仍未拆除，依法進行強制拆除。

1月13日，拆除工作已經啟動，業主私自搭建的白色圍牆已被推倒，違建的白色鋁合金小屋也正拆除。

上一則

返鄉隔離住豪華酒店 天津女大生驚嘆：電視有2台

下一則

英前高官坦承禁華為因美施壓 中：霸凌行徑將遭抵制

延伸閱讀

上海買杯奶茶就染新冠病毒？中專家：口罩可能需要升級

上海買杯奶茶就染新冠病毒？中專家：口罩可能需要升級
上海新增2例本土確診 3例本土無症狀感染

上海新增2例本土確診 3例本土無症狀感染

助力北京冬奧 北加僑胞連線同慶

助力北京冬奧 北加僑胞連線同慶
北京GDP逾4兆元 躍居全中國龍頭

北京GDP逾4兆元 躍居全中國龍頭

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款