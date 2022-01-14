8公斤現金多重？廈門保母「拎走」雇主的70萬 全被拍下

保母涉嫌偷走雇主70萬元現金。（取材自南國今報）

一張人民幣百元鈔票重約1.15克，70萬元（約10.9萬美元）大約是8公斤重，單手提著還有點費勁，但廈門一名保母卻在光天化日之下直接用塑料袋把雇主家的70萬元現金「拎走」。保母被警方逮獲時稱，她打掃衛生時發現榻榻米床的儲物格裡有整箱的現金，就整箱搬走，因擔心雇主發現，還不敢花用，只能先藏在樓梯間。

南國今報報導，何女士住在鷺江道附近，近期要發給員工年終獎，取了大量現金裝在紙箱裡，暫時存放在榻榻米床的儲物格裡。日前準備清點現金，卻發現現金少了70萬元，家中門窗完好無損，何女士懷疑是林姓保母將錢盜走，於是報警。

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警方透過查詢小區公共監視器影片發現，去年12月31日下午，林離開小區時，右手拎著一個黑色塑料袋。從拎著袋子的姿勢看，袋子的重量不輕，而且袋子外觀還隱約顯現出整捆現金的輪廓。鷺江派出所民警後來在暫住處抓獲林姓保母，並在林姓保母的老家樓梯間裡找到了藏匿的70萬元現金。

據報導，面對審訊，林姓保母否認盜取現金。直到警方起出她藏匿的70萬元現金，林姓保母才坦承，去年12月31日，何女士家裡沒人，她在打掃衛生時，發現榻榻米床的儲物格裡有整箱的現金，於是將現金盜走。

「盜來的現金林姓保母也不敢花，她擔心雇主會發現。」民警說。目前，何女士領回了被盜現金，林姓保母因涉嫌盜竊被警方刑拘，案件進一步調查中。