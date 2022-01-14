我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

8公斤現金多重？廈門保母「拎走」雇主的70萬 全被拍下

中國新聞組／北京14日電
保母涉嫌偷走雇主70萬元現金。（取材自南國今報）
保母涉嫌偷走雇主70萬元現金。（取材自南國今報）

一張人民幣百元鈔票重約1.15克，70萬元（約10.9萬美元）大約是8公斤重，單手提著還有點費勁，但廈門一名保母卻在光天化日之下直接用塑料袋把雇主家的70萬元現金「拎走」。保母被警方逮獲時稱，她打掃衛生時發現榻榻米床的儲物格裡有整箱的現金，就整箱搬走，因擔心雇主發現，還不敢花用，只能先藏在樓梯間。

南國今報報導，何女士住在鷺江道附近，近期要發給員工年終獎，取了大量現金裝在紙箱裡，暫時存放在榻榻米床的儲物格裡。日前準備清點現金，卻發現現金少了70萬元，家中門窗完好無損，何女士懷疑是林姓保母將錢盜走，於是報警。

來源：YouTube

警方透過查詢小區公共監視器影片發現，去年12月31日下午，林離開小區時，右手拎著一個黑色塑料袋。從拎著袋子的姿勢看，袋子的重量不輕，而且袋子外觀還隱約顯現出整捆現金的輪廓。鷺江派出所民警後來在暫住處抓獲林姓保母，並在林姓保母的老家樓梯間裡找到了藏匿的70萬元現金。

據報導，面對審訊，林姓保母否認盜取現金。直到警方起出她藏匿的70萬元現金，林姓保母才坦承，去年12月31日，何女士家裡沒人，她在打掃衛生時，發現榻榻米床的儲物格裡有整箱的現金，於是將現金盜走。

「盜來的現金林姓保母也不敢花，她擔心雇主會發現。」民警說。目前，何女士領回了被盜現金，林姓保母因涉嫌盜竊被警方刑拘，案件進一步調查中。

上一則

不滿中國熔斷航班 美國揚言採取行動

下一則

香港護照升1位排第18 日本、新加坡蟬聯第1

延伸閱讀

楊宗緯移居廈門鄉下 房租僅3000元沒壓力

楊宗緯移居廈門鄉下 房租僅3000元沒壓力
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
陽光活動中心 歡慶平安夜

陽光活動中心 歡慶平安夜
美國打過疫苗的保母超搶手 六位數年薪還招不到人

美國打過疫苗的保母超搶手 六位數年薪還招不到人

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款