婚慶店不讓退訂金 四川女怒剪爛32套婚紗…恐賠上萬

四川一名女子怒將婚慶店裡的婚紗剪爛。（視頻截圖）

四川重慶一名蔣姓女子因為懷孕，想退掉之前訂的婚禮並拿回3500元人民幣（約552美元）的訂金，但遭婚慶店拒絕，雙方大吵一架後，蔣女一怒之下拿剪刀將店裡32套總價值6.74萬元人民幣（約1萬美元）的婚紗全都剪爛。蔣女事後稱對衝動剪了婚紗感到後悔，但堅持店家要求的6.7萬經濟賠償非常不合理。

來源：YouTube

上游新聞報導，事發婚慶店店長表示，蔣女去年4月跟他們訂了10月5日的婚禮，但到了8月時說要延期，11月時又稱自己懷孕了不辦了，想拿回訂金，「訂金肯定是不能退的，可以申請一下，做一個寶寶宴的布置」。

店長說，蔣女本來同意他們的安排，怎知道那天女子卻來店裡大鬧一番。嘗試制止但因為對方是孕婦，也不敢用強硬手段，只能讓她剪，「還光剪貴的」；過程全被店員錄下，影片裡店員勸女子停手「賠得多哦，一套婚紗幾千（幾萬），想清楚哦」，女子卻回嗆：「幾千幾萬都可以。」後來店家報警，蔣女被民警帶走。

據統計，剪壞的32套婚紗，共計6.74萬元人民幣。店長說，若對方不願協商，準備走法律途徑，希望女子能夠盡早過來協商解決此事。據了解，警方已介入此事。

封面新聞報導，隨著視頻在網絡引發關注，眾多網友幾乎一邊倒指責蔣女的「衝動行為」。 當事人蔣女13日對此表示，她之所以會做出「衝動之舉」，是因為不滿商家「堅決不退定金的強硬態度」。

蔣女介紹，2021年4月23日，她和家人來到事發婚禮店預定8000元的婚慶，並交了3500元的定金，婚禮擬定於當年10月舉行。 8月，她向商家提出婚禮延期的請求，主要有兩大原因：一是當時江津雙福地區由於疫情 原因封閉，不適合舉辦婚宴；二是發現自己意外懷孕了。後來想到自己快要生產，不太方便辦婚禮，就又找商家想讓他們退還已交的3500元定金。

蔣女說，但商家稱「3500元定金已經支付出一部分給主持、化妝、攝影 人員了，沒辦法退。」她要求對方將已經支付了的費用截圖給她看看，再把沒用的錢退給她，但對方沒有發給她看也沒退錢。

9日她報了警，警方認為屬於民事糾紛，讓她們先自己協商解決。蔣女表示，警察 走後，她再次詢問店家「剩下的錢不退給我嗎」，店家堅定說不退。面對商家的強硬態度，她徹底被激怒了，才瘋狂用剪刀剪壞32件婚紗禮服。

事發後，她也意識到自己一時衝動，帶來的錯誤，「當時是情緒上了頭，過於衝動了些，我現在也很後悔。」但對於商家提出的6.7萬的經濟賠償，她認為非常不合理， 「6萬多是新婚紗的價格，但是現在這些婚紗已經不新了，都是人家穿過的，肯定不能是她說6萬多，我就給她那麼多錢。」在蔣女看來，3萬元的賠償金額比較合理。