川師強姦案冤獄12年 人死仍未國賠…最大心願：恢復公職

不滿法院判決，桂貞石改判無罪後曾提出國家賠償請求，但都被拒絕。（取材自上游新聞）

1978年，四川省宣漢縣傳出一起強姦案，小學教師桂貞石被控姦汙女學生判刑12年，入獄服刑至1990年。30多年來，桂貞石都堅稱自己是清白的，四處奔走遞交訴訟狀，直到2013年，法院再審才判他無罪。不過，直到2019年去世，坐冤獄12年的桂貞石申請國家賠償都無著落。

上游新聞報導，桂貞石大專畢業後一直在宣漢縣一所鄉村小學任教，與同為教師的妻子育有三個孩子，家庭和睦。

1978年1月，時年38歲的桂貞石突然被帶走，被控犯強姦罪。法院一審認定桂貞石利用教學工作之便，誘騙姦污女學生多人，且拒不認罪，遂以強姦罪判處其有期徒刑12年。

從審理、服刑期間到出獄後，桂貞石輾轉向各部門遞交了上萬份申訴狀，請求法院對案件進行再審，但都石沉大海，直到他出獄23年後的2013年。宣漢縣人民法院重審認為，原審因證據不足，改判桂貞石無罪，他長達35年來的堅持終於有了答案。

桂貞石改判無罪後，曾向原審法院、達州市中院提出國家賠償請求，但都被拒絕。四川省高院 作出的不予賠償決定認為，桂貞石被冤入獄12年，發生在《國家賠償法》生效前，不適用國家賠償的相關規定。

多位憲法與行政法專業律師認為，這種說法既不符合《國家賠償法》立法宗旨，也不符合公平正義的價值。

2019年，79歲的桂貞石帶著遺憾與憤恨去世了，其蒙受強姦罪冤屈長達30餘年，他的女兒說，「除了拿到該有的賠償，父親最大的心願，就是能恢復教師公職」。

桂貞石出獄後，因為強姦犯身分，不能重回講台，只能依靠在鄉鎮小學門口擺地攤艱難度日。背上了強姦犯身分的桂貞石，飽受來自各方的非議。

討一個清白與恢復教職，成為了桂貞石一輩子的堅持。女兒說，「關了12年，一點歉意都沒有，這說得過去嗎？」她已向檢察院、法院提出請求，無論是民事賠償還是國家賠償，總要有一個結果，「法律永遠是公正的」。