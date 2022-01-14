我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC研究：兒童染疫恐增罹糖尿病風險

拜登宣布：擴大發放10億個免費居家檢測盒

90後國航空姐跳樓亡 瘋傳：想請假陪重病母遭拒絕

中國新聞組／北京14日電
中國國際航空公司。（本報資料照片）
中國國際航空公司。（本報資料照片）

中國新聞組／北京14日電

90後空姐被國航逼得跳樓自殺？消息近日在網路引發關注。事件的當事人是中國國際航空公司的空姐魯某，年僅28歲，微信暱稱最後定格是一朵粉色的小花圖形。相關影片顯示，國航高層表示實際情況與網絡傳言南轅北轍，無一相符。

瀟湘晨報報導，網友「停機坪大表哥」近日發布一張截圖稱，「有個女孩的媽媽生病了，她想離京回家去看媽媽，督導經理沒有同意，一氣之下女生就提出離職，回山東後女孩的媽媽勸她趕緊回去上班，即使陪在身邊也於事無補；女孩回到北京後跟督導經理說不離職了，但督導沒有同意。」

空姐因母親重病卻無法盡孝，想回公司又被打壓，經濟將陷入困境，受到雙重打擊下，回到租住處墜樓身亡。

有幾名知情人透露，魯女有著7年的飛行經歷，是兩艙乘務員，「和她飛過的人說女孩挺好的。」

在有關留言中，有「知情人」評論「慘烈」，稱女孩早上跳樓，中午才被發現，其父親去公司大門但不讓進，「最後跪在門口才有『領導』出來」。

自殺空姐服務中國國際航空公司，年僅28歲，她的微信暱稱，最後定格是一朵粉色的小花...
自殺空姐服務中國國際航空公司，年僅28歲，她的微信暱稱，最後定格是一朵粉色的小花圖形。（取材自瀟湘晨報）

這名網友並上傳了一段時長4分33秒的影片，文章稱，這是發生在1月7日召開的國航員工會議上，國航客艙服務部四部二隊的張書記談及網路上員工自殺的傳言。

爆料人表示，公司在事後不但沒有檢討處理方式，反而在內部會議中強調，「立即行動起來」，連絡相關單位，處理掉網路上有關公司空姐墜樓的資訊。

媒體向中國國際航空公司求證，公司不願回應。不過，後來網路出現魯姓空姐生前有精神與心理困擾的傳言；爆料者對此表示，絕對沒有這些狀況，這是有勢力在蓄意帶風向一名中國國航工作人員透露，魯女大約在2周前自殺，暫以支付家屬撫卹金作結。

網友紛紛湧到中國國際航空官方微博下留言質問：「空姐為什麼跳樓？」「空服員輕生麻煩給個說法。」「盲猜接下來會這麼說『私自離京，沒有請假』，反正死人是沒法開口的。」

北京 微信 微博

上一則

婚慶店不讓退訂金 四川女怒剪爛32套婚紗…恐賠上萬

延伸閱讀

「不公不義的台灣，我生不如死」前立委龐建國墜樓亡

「不公不義的台灣，我生不如死」前立委龐建國墜樓亡
6個月沒領到薪水 阿富汗駐中國大使離職走人

6個月沒領到薪水 阿富汗駐中國大使離職走人
離職長榮被笑沒年終 他秀售股獲利6400萬台幣

離職長榮被笑沒年終 他秀售股獲利6400萬台幣
染疫人數太多 國航洛城飛北京1~2月全熔斷 返中更難

染疫人數太多 國航洛城飛北京1~2月全熔斷 返中更難

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款