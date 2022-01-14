90後國航空姐跳樓亡 瘋傳：想請假陪重病母遭拒絕

中國國際航空公司。（本報資料照片）

中國新聞組／北京 14日電

90後空姐被國航逼得跳樓自殺？消息近日在網路引發關注。事件的當事人是中國國際航空公司的空姐魯某，年僅28歲，微信 暱稱最後定格是一朵粉色的小花圖形。相關影片顯示，國航高層表示實際情況與網絡傳言南轅北轍，無一相符。

瀟湘晨報報導，網友「停機坪大表哥」近日發布一張截圖稱，「有個女孩的媽媽生病了，她想離京回家去看媽媽，督導經理沒有同意，一氣之下女生就提出離職，回山東後女孩的媽媽勸她趕緊回去上班，即使陪在身邊也於事無補；女孩回到北京後跟督導經理說不離職了，但督導沒有同意。」

空姐因母親重病卻無法盡孝，想回公司又被打壓，經濟將陷入困境，受到雙重打擊下，回到租住處墜樓身亡。

有幾名知情人透露，魯女有著7年的飛行經歷，是兩艙乘務員，「和她飛過的人說女孩挺好的。」

在有關留言中，有「知情人」評論「慘烈」，稱女孩早上跳樓，中午才被發現，其父親去公司大門但不讓進，「最後跪在門口才有『領導』出來」。

自殺空姐服務中國國際航空公司，年僅28歲，她的微信暱稱，最後定格是一朵粉色的小花圖形。（取材自瀟湘晨報）

這名網友並上傳了一段時長4分33秒的影片，文章稱，這是發生在1月7日召開的國航員工會議上，國航客艙服務部四部二隊的張書記談及網路上員工自殺的傳言。

爆料人表示，公司在事後不但沒有檢討處理方式，反而在內部會議中強調，「立即行動起來」，連絡相關單位，處理掉網路上有關公司空姐墜樓的資訊。

媒體向中國國際航空公司求證，公司不願回應。不過，後來網路出現魯姓空姐生前有精神與心理困擾的傳言；爆料者對此表示，絕對沒有這些狀況，這是有勢力在蓄意帶風向一名中國國航工作人員透露，魯女大約在2周前自殺，暫以支付家屬撫卹金作結。

網友紛紛湧到中國國際航空官方微博 下留言質問：「空姐為什麼跳樓？」「空服員輕生麻煩給個說法。」「盲猜接下來會這麼說『私自離京，沒有請假』，反正死人是沒法開口的。」