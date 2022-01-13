上海懷孕39周孕婦患流感被迫轉院 孩子在宮腔內缺氧

上海男子聲稱自己懷孕39周的妻子，因流感被趕出醫院。（取材自正觀新聞）

上海一名懷孕39周的產婦，遭到醫院下了逐客令，要求轉院，原因是她患上乙型流感 。最後產婦雖然在其他醫院生下男嬰，但羊水二度污染，孩子在宮腔內缺氧。

正觀新聞報導，竇先生發文稱懷孕39周的妻子1月4日在上海國際和平婦幼保健院進行新冠肺炎核酸檢測 ，準備住院待產；然而她做完檢測後突然發燒，雖然後續結果為陰性，仍發燒不止。

隔天，醫院原本安排產婦在此狀態下進行剖腹產，之後其他檢測結果出爐，顯示她感染乙型流感，手術因此取消。1月6日中午，竇姓夫妻再次被告知下午要安排手術，然而手術通知不到半個小時，有醫生向他們表示乙流屬於傳染病，告知轉院至上海公共衛生臨床中心，「那裡有隔離病房」。

竇先生表示，兩家醫院相隔60公里，而妻子從1月6日中午開始就有產兆，他向醫院提出先吃兩天治療的藥，等感冒好了再手術；或者去其他醫院治好，再回來進行手術，但均被拒絕。

竇先生質疑：「我們一天半時間花費近3000元（人民幣，約471美元），一個感冒都沒治好，現在卻要轉院？」

竇先生表示，院方回覆：「我們內部也在不停地討論，剛剛醫院的大主任說這台手術不能做，所以我們第一時間就來通知你們轉院。如果對醫療費 用和我們的醫療服務有疑問，你們可以回過頭再來投訴我們。但現在，你們必須轉院。」

竇先生最後只能同意轉院，1月7日上午，妻子誕下一名男嬰，羊水二度污染，孩子在子宮內缺氧。上海國際和平婦幼保健院對此事件表示，對於患有流感的孕婦，醫院一律不接收。