河南疫情緊張 55歲醫生連續工作13小時…過勞死

河南周口市第一人民醫院的55歲醫生王新華（黃色方框），因勞累過度猝死。（取材自周口日報）

中國新冠肺炎疫情 重災區河南 近日同時出現Delta及Omicron疫情，各地忙著進行全民核酸檢測 以找出感染者。河南周口市第一人民醫院的55歲醫生王新華，因此連續工作多個小時，之後被隔離仍持續遠程指揮工作，最終在1月6日凌晨過勞猝死。

周口日報報導，王新華是周口市第一人民醫院120急救指揮中心主任。1月3日下午，他接到通知後隨即趕到醫院，調配負壓救護車、核酸檢測物資等。這項任務原本安排另外一個醫護人員牛威負責，不過王新華考慮到牛威前段時間工作繁忙，想讓他多休息，因此主動頂替。

王新華跟同事連續工作13個小時，在四通鎮3個行政村往返8次、往返醫院和四通鎮12次，轉運50多名醫務檢測人員及防疫物資。4日早上，王新華回到指定隔離點住所稍作休息，上午11時左右又接到通知，要求下午1時半再去四通鎮執行檢測任務。王新華隨即開始遠程指揮調度車輛，當日下午2時，救護車出發到四通鎮，行至半路時任務解除，王新華等返回醫院作核酸檢測，並在晚上6時回隔離點住所待命。

王新華在隔離點期間仍持續遠程指揮急救工作。至1月6日凌晨，勞累過度的王新華出現心臟衰竭猝死，於隔離點離世。