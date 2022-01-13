「不能還給母親健康身體」助她跳樓亡 26歲女求判死

從10樓的窗口往下看，是范榮墜樓後跌落的平台和漫無邊際的夜。(取材自方圓全媒體)

北京 一位26歲的女子戴真（化名）因涉嫌故意殺人罪一審被判刑三年，戴真不服判決想上訴，一般被告上訴都想求更輕的刑期甚至無罪，但她卻是希望能被判處死刑。而這一切要回到2020年初一個寒冬的夜晚開始說起，那晚，戴真親手將母親范榮推下了高樓，直到隔天早上她才報警，因為她「希望母親死透了」。

方圓全媒體報導，戴真一家住在北京一處現代化小區，一家三口全靠戴真的父親賺錢養家。她2016年大學畢業後曾工作了兩個月，但因為不適應、身體受不了等理由辭職，此後也沒再去找工作。然而，她父親也在同一年因心臟病 發去世。

父親走後，戴真與母親不再與外界聯絡，靠著拆遷時拿到的補償款生活了三年，除了扔垃圾之外很少外出，買菜都是從網上訂購。戴真父親有個弟弟，曾想聯繫母女倆，但都被拒絕。

同時，范榮身體狀況也愈來愈差，她常常覺得腹部疼痛、大出血，折磨得她整晚睡不著覺，但她不想治療，因為她認為花再多的錢也治不好，對女兒反而還是一種拖累。

范榮曾經多次嘗試自殺，但都失敗，也曾要戴真幫她找安眠藥，若戴真拒絕幫忙，范榮就會說戴真是在逼她去跳樓。直到2020年1月10日深夜，范榮再次因為自認大出血而痛苦不堪，央求戴真幫她跳樓自殺。這次，戴真答應了。

報導稱，根據監視器畫面，母女倆拿上一把椅子到10樓的樓梯間窗口旁。范榮嘗試爬上椅子，卻因為腿疾無法站上，於是又叫女兒回家再拿一把小凳子。監視器畫面顯示，從戴真拿小凳子到窗口，到范榮墜樓，中間隔了14分鐘。這14分鐘裡，母女倆靠在一起，說著話，范榮動作緩慢地幫女兒重新戴好圍巾。

范榮最後踩著凳子站上了椅子，身子面對著窗戶，雙手也往外伸，戴真抱著范榮的腿，緩慢地往下送，直到她的腿再也拽不住了，母親消失在她的視野。

戴真對檢察官 表示，當抓住母親的腳踝時，她聽見了抽泣聲，「我猶豫了，當時想把人拽回來，但是又想到就算是我把她拽回來，問題也沒有解決，也不能還給她健康的身體，我能做的就是幫她解脫，也幫我自己解脫 」。

范榮出事的窗口。(取材自方圓全媒體)

事後，戴真回家躺了一夜，過了九個小時才報警。她說，有一瞬間她「希望母親死透了」，這樣母親就不用再受罪了。

2021年2月4日，北京市第二中級法院判決戴真協助他人自殺，構成故意殺人罪，但因為係限定刑事責任能力人，自願認罪認罰，依法從輕判處有期徒刑三年。然而，戴真想提出上訴，「我應該被判死刑的」。在檢察官的努力勸說下，戴真才放棄上訴。

范榮生前留下的遺書也被警方找到，上面寫道：「感謝妳──我最好女兒的陪伴，媽媽真的想好好陪伴妳。我真心說給妳，我現在身體大部分（時候）生不如死，也許說明我該走了。寫給我的心愛──戴真。」