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籲人民銀行印鈔票鼓勵生娃 學者任澤平微博遭禁言

中國新聞組／北京13日電

知名經濟學者任澤平日前撰文，建議「人民銀行每年多印2兆元(人民幣，約3151億美元美元)，用10年讓社會多生5000萬個孩子」，引發許多批評和討論之際，任澤平的微博12日突遭禁言，目前尚不清楚原因。

澎湃新聞報導，任澤平10日在微信公眾號「澤平宏觀」發表題為「解決低生育的辦法找到了—中國生育報告」的文章，建議國家應儘快建立鼓勵生育基金，人行多印2兆元，用10年讓社會多生5000萬個孩子。

他強調，提出這個意見並不是一時起意，而是長期研究得出的結論。

任澤平還說，生孩子不要指望「90後00後」（1990年後與2000年後出生者），「一定要抓住75－85年還能生的時間視窗，抓緊出台（推出）鼓勵生育基金，再不出台就晚了。」

這篇建言引發許多批評，很多人認為，現在生育率低有多方面的原因，包括現代人的自主性提高，而不是純粹生養成本的問題，更不是簡單透過「印錢」來解決。而且任澤平的說法，也沒有真正應對1990年以後出生的年輕人不願意生育的問題。但也有許多網友留言表達支持，並稱只要國家多補助，願意生孩子。

陷入輿論漩渦後，「澤平宏觀」現在已經看不到這篇文章。

任澤平去年曾被批評「拿年薪1500萬元入職恆大，卻忽悠了集團創辦人許家印」，讓他不得不出面澄清，自己在任職恆大時期多次諫言降負債、反對多元化擴張。

這次任澤平再捲入生育政策的爭議，部分人士稱他「在網紅的道路上越走越遠」。

多家媒體12日指出，任澤平微博顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」

恆大 微博 微信

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