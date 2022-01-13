我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

結過婚、英文差… 央視女神王冰冰遭爆黑料 官媒反力挺

中國新聞組／北京13日電
王冰冰人美是非多，近日狂粉不斷挖出她過去黑歷史。（取材自微博）
王冰冰人美是非多，近日狂粉不斷挖出她過去黑歷史。（取材自微博）

中國新聞組／北京13日電

有「最美央視女記者」之稱的王冰冰，近日突然在網上出現大量「塌房」（形象毀滅）內容，不僅人肉出各種私人信息，包括19歲就與人同居、結婚、英語四級考試不合格等截圖，引發熱議；但是，媒體與網友卻紛紛力挺王冰冰到底，還批「病態追星不可取」。

王冰冰曾於2008年考入吉林大學文學院播音與主持藝術專業。2016年，任中央電視台吉林記者站新聞記者。王冰冰打破觀眾對央視女主持人螢幕前的固有印象，擁有鄰家妹妹一般的親切感，長相更加小家碧玉。

作為央視女記者的她，專業知識和業務能力也很紮實，無論在什麽惡劣環境下都能看到她甜美的笑容。王冰冰意外走紅後，熱度一路飆升，圈粉無數，還被稱為央視的「收視密碼」。

搜狐網報導，起底王冰冰圖中顯示英語四級為369分，425分才算過線，讓部分網友質疑其英文水平，但也有網友認為，僅一次沒過的四級成績單說明不了什麼，一次沒過可以考第二次的。

此外，更大量曝光疑似王冰冰的結婚照，疑似瘋狂粉絲在論壇爆料稱王冰冰19歲就與人同居，很早就結婚，現在已經離異，指她的婚史與她「清純人設」不合。但由於照片中的新娘僅露出側臉，無法判定就是王冰冰。

對於該爆料，媒體和網友都一面倒力挺王冰冰；大部分網友心疼王冰冰隱私曝光，反嗆酸民「就算離過八次婚與你有何相干」、「19歲姑娘已經成年了，有性生活有什麼不對？」

此外，網友認為王冰冰的人生根本超勵志，考英語檢定兩次最終仍是通過，網傳成績是曝光成績較低的數字，且認為女主播從未建立自己學霸人設，也沒有立過單身人設，並未有犯罪舉動。反嗆酸民「吃飽太閒」。

官方媒體揚子晚報評論，「病態追星不可取，人肉與曝光她的人個人隱私已經觸及了底線。故意暴露別人的隱私本身就是一種不道德的行為。」並引述法律規範稱，如果行為人洩露別人隱私輕則構成民事侵權，更嚴重者會觸犯刑法。

目前央視和王冰冰還未對此作出回應。

王冰冰有「央視最正主播」之稱號。（取材自微博）
王冰冰有「央視最正主播」之稱號。（取材自微博）

香港01報導，2020年8月，王冰冰因甜美的笑容和「鄰家妹妹」般的親切感登上微博熱搜，9月22日，央視新聞頻道在嗶哩嗶哩發布名為「總台記者王冰冰：「快樂小草」，再也不用擔心會「禿」了」的視頻，王冰冰再次登上新浪微博熱搜，被媒體稱作「央視最美女記者」。

2020年12月31日，王冰冰作為UP主入駐嗶哩嗶哩，僅用10小時14分鐘粉絲量即突破100萬。

隱私 微博 電影

上一則

「現在這位」諷習近平？ 百度關聯想功能

下一則

涉傳播新冠病毒 鄭州金域檢驗中心負責人被捕

延伸閱讀

疫情蔓延 遼寧大連發現2例天津返連陽性感染者

疫情蔓延 遼寧大連發現2例天津返連陽性感染者
消失2周 栗戰書赴黨校研討破傳言 座位緊挨習近平

消失2周 栗戰書赴黨校研討破傳言 座位緊挨習近平
唐嫣合體「這位閨密」跨界主持春晚 38歲狀態絕佳

唐嫣合體「這位閨密」跨界主持春晚 38歲狀態絕佳
天津疫情爆發前一周人都去哪了？官媒這張圖令人心驚

天津疫情爆發前一周人都去哪了？官媒這張圖令人心驚

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁