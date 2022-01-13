結過婚、英文差… 央視女神王冰冰遭爆黑料 官媒反力挺

王冰冰人美是非多，近日狂粉不斷挖出她過去黑歷史。（取材自微博）

中國新聞組／北京13日電

有「最美央視女記者」之稱的王冰冰，近日突然在網上出現大量「塌房」（形象毀滅）內容，不僅人肉出各種私人信息，包括19歲就與人同居、結婚、英語四級考試不合格等截圖，引發熱議；但是，媒體與網友卻紛紛力挺王冰冰到底，還批「病態追星不可取」。

王冰冰曾於2008年考入吉林大學文學院播音與主持藝術專業。2016年，任中央電視台吉林記者站新聞記者。王冰冰打破觀眾對央視女主持人螢幕前的固有印象，擁有鄰家妹妹一般的親切感，長相更加小家碧玉。

作為央視女記者的她，專業知識和業務能力也很紮實，無論在什麽惡劣環境下都能看到她甜美的笑容。王冰冰意外走紅後，熱度一路飆升，圈粉無數，還被稱為央視的「收視密碼」。

搜狐網報導，起底王冰冰圖中顯示英語四級為369分，425分才算過線，讓部分網友質疑其英文水平，但也有網友認為，僅一次沒過的四級成績單說明不了什麼，一次沒過可以考第二次的。

此外，更大量曝光疑似王冰冰的結婚照，疑似瘋狂粉絲在論壇爆料稱王冰冰19歲就與人同居，很早就結婚，現在已經離異，指她的婚史與她「清純人設」不合。但由於照片中的新娘僅露出側臉，無法判定就是王冰冰。

對於該爆料，媒體和網友都一面倒力挺王冰冰；大部分網友心疼王冰冰隱私 曝光，反嗆酸民「就算離過八次婚與你有何相干」、「19歲姑娘已經成年了，有性生活有什麼不對？」

此外，網友認為王冰冰的人生根本超勵志，考英語檢定兩次最終仍是通過，網傳成績是曝光成績較低的數字，且認為女主播從未建立自己學霸人設，也沒有立過單身人設，並未有犯罪舉動。反嗆酸民「吃飽太閒」。

官方媒體揚子晚報評論，「病態追星不可取，人肉與曝光她的人個人隱私已經觸及了底線。故意暴露別人的隱私本身就是一種不道德的行為。」並引述法律規範稱，如果行為人洩露別人隱私輕則構成民事侵權，更嚴重者會觸犯刑法。

目前央視和王冰冰還未對此作出回應。

王冰冰有「央視最正主播」之稱號。（取材自微博）

香港01報導，2020年8月，王冰冰因甜美的笑容和「鄰家妹妹」般的親切感登上微博 熱搜，9月22日，央視新聞頻道在嗶哩嗶哩發布名為「總台記者王冰冰：「快樂小草」，再也不用擔心會「禿」了」的視頻，王冰冰再次登上新浪微博熱搜，被媒體稱作「央視最美女記者」。

2020年12月31日，王冰冰作為UP主入駐嗶哩嗶哩，僅用10小時14分鐘粉絲量即突破100萬。