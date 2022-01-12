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「自我獎勵」國企老總連14年侵吞公司3000萬 被判17年

中國新聞組／北京12日電
雲南路橋公司原董事長魯仕澤被判入獄17年。(取材自雲南路橋公司官網)
雲南路橋公司原董事長魯仕澤被判入獄17年。(取材自雲南路橋公司官網)

雲南一名省級路橋公司「一把手」因為「獨寵」自己，連續14年將公司近3000萬元人民幣（約473萬美元）資金非法占為己有，最終獲刑17年，由昔日「交通明星」的人生路修向了「牢房」。

魯仕澤自1969年參加工作以來，就在國家的公路、橋梁建設中摸爬滾打，先後帶領公司參加了雲南省內一大批中高等級公路工程建設。2002年2月，經省政府批准，雲南路橋公司成立，魯仕澤擔任董事長兼總經理。

中央紀委國家監委網站11日發布「以案為鑒」文章，講述魯仕澤在2010年3月，違反公司規定，以發放融資獎的名義將公司資金人民幣1448萬元（約228.4萬美元）發放給公司有關人員，魯仕澤分得人民幣910萬元（約143.5萬美元）。

此外，魯仕澤還以勞苦功高為由，認為自己應有「額外分成」，專權獨大，在公司設置經營者獎勵項目，「獨寵」自己。2002年至2015年期間，個人決定給自己發經營者獎勵，連續14個年度，侵吞路橋公司2971.78萬元人民幣（約468.8萬美元）資金。

2005年至2018年間，魯仕澤違反國家規定濫用職權，造成雲南路橋公司損失8031.31萬元（約1267萬美元），致使國家利益遭受特別重大損失。

2019年5月，魯仕澤因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。2019年10月，魯仕澤受到開除黨籍處分。2020年12月24日，法院依法以貪污罪、國有公司人員濫用職權罪，判處魯仕澤有期徒刑17年，並處罰金人民幣400萬元（約63萬美元），違法所得依法予以追繳。

隨著法庭的宣判，魯仕澤悔恨說，「自從出任路橋公司『一把手』以後，我逐漸自我膨脹、放鬆要求，進而發展到目無法紀，不僅違背了初心使命，還為了滿足個人不斷膨脹的私心和貪欲，犯下了一系列嚴重的錯誤。想想自己做了一輩子的『路橋人』，修了無數的路，卻將自己的『人生路』修向了深淵，親手將自己送進了牢房，那種絕望，錐心刺骨，我萬分懊悔。」

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