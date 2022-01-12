好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

近日，廣東一名婚內出軌的男子，帶著女朋友在酒店開房，而當妻子得知真相之後，竟帶著兒子前去酒店抓姦，現場畫面混亂不堪，事件也迅速引發了網友們的熱議。

千度看東方報導，網絡上曝光的視頻中可見，這名男子與妻子扭打在一起，身後的兒子正在盡力拉扯自己的父親，以保護自己的母親不會遭到父親的毒打。

而在另一張畫面中，可以看見一名女子毆打躺在地下的另一名女子，旁邊不時還有圍觀群眾們大呼：「打得好。」

很快，當這段男子出軌的視頻上傳到網絡之後，迅速引發網友們的熱議。很多網友對插足別人婚姻的第三者表示憎恨，更有很多女性朋友們表示：「自己的婚姻便是由於第三者的介入而導致失敗。」

但也有很多網友紛紛表示：「妻子的做法實在是太不應該了，不僅帶著自己的兒子來到酒店直接抓包父親出軌，而且還當場毆打該女子，如果是名坦坦蕩蕩大女人的話，還不如直接打自己的丈夫呢，打一個陌生人又算什麼本事呢？而如果這名女子因為被打向法院提起訴訟的話，相信這名妻子之後也會遭到法律的嚴懲。」

中國憲法規定，公民人格尊嚴都不受侵犯，禁止任何人用任何方法侮辱誹謗及暴力毆打，採用暴力或者其他方法、如拉人頭髮強迫他人做出一些有辱人格的行為，都屬於侮辱罪。

在公共的場所採用一些刻毒的語言，對於一些被害人言語嘲諷，使其名譽掃地也構成侮辱罪。

報導指出，在這起事件之中這名妻子的行為已構成侮辱罪，一旦小三與其對簿公堂，相信這名妻子至少會受到罰款與刑事拘留的處罰。