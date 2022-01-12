武漢官員與人妻有染強調「是真愛」 遭降級處分
武漢市新洲區住房和城鄉建設局一名科長，日前被曝與他人妻子有染，並稱兩人是真愛，還打算結婚。事件曝光後，該名朱姓科長也被單位給予降級、黨內警告處分。
上游新聞報導，去年11月29日，彭先生前往武漢市新洲區紀委監委，以及新洲區住房和城鄉建設局，反映該局一朱姓科長在他和前妻婚姻存續期間，與其前妻有不正當男女關係。
根據住建局的調查文件顯示，2018年8月，朱男被派駐到區行政服務中心住建局建管辦檢測中心聯合驗收窗口負責消防驗收工作。同年底，與同在行政服務大廳工作的史姓女性人員相識，並發展成不正當男女關係。2021年5月起，二人多次在史女家中約會，被視頻監控錄下，被史女丈夫發現。史女丈夫因此於2021年11月通過訴訟與史女離婚。
隨後，史女丈夫將家中所錄不雅視頻在網絡上發布，造成不良社會影響。2021年11月29日晚，朱男因史女丈夫索要賠償，透過電話對其進行威脅恐嚇，並上門滋事，損壞其財物。2021年12月2日，朱男因故意毀財，被區公安分局予以行政拘留10日。
事件曝光後，朱男和史女均表示，兩人已做好被組織處理的準備。舉報信事件，影響不了兩人打算結婚的決心，並稱兩人是真愛。
而新州區住建局事後也發出文件，稱朱男作為事業單位工作人員，與他人保持不正當男女關係，造成不良影響；違反國家法律法規，故意毀財被公安機關處以行政拘留10日。根據相關規定，經研究，決定給予朱男降級處分。
另一份文件顯示，依據相關規定，應當給予朱男撤銷黨內職務處分，但其本人沒有擔任黨內職務，經研究，決定給予朱男黨內嚴重警告處分。
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