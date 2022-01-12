武漢官員與人妻有染強調「是真愛」 遭降級處分

男子舉報信中附帶的家中監控拍下兩人不雅畫面。(取材自上游新聞 )

武漢 市新洲區住房和城鄉建設局一名科長，日前被曝與他人妻子有染，並稱兩人是真愛，還打算結婚。事件曝光後，該名朱姓科長也被單位給予降級、黨內警告處分。

上游新聞報導，去年11月29日，彭先生前往武漢市新洲區紀委監委，以及新洲區住房和城鄉建設局，反映該局一朱姓科長在他和前妻婚姻存續期間，與其前妻有不正當男女關係。

根據住建局的調查文件顯示，2018年8月，朱男被派駐到區行政服務中心住建局建管辦檢測 中心聯合驗收窗口負責消防驗收工作。同年底，與同在行政服務大廳工作的史姓女性人員相識，並發展成不正當男女關係。2021年5月起，二人多次在史女家中約會，被視頻監控錄下，被史女丈夫發現。史女丈夫因此於2021年11月通過訴訟與史女離婚。

隨後，史女丈夫將家中所錄不雅視頻在網絡上發布，造成不良社會影響。2021年11月29日晚，朱男因史女丈夫索要賠償，透過電話對其進行威脅恐嚇，並上門滋事，損壞其財物。2021年12月2日，朱男因故意毀財，被區公安 分局予以行政拘留10日。

事件曝光後，朱男和史女均表示，兩人已做好被組織處理的準備。舉報信事件，影響不了兩人打算結婚的決心，並稱兩人是真愛。

而新州區住建局事後也發出文件，稱朱男作為事業單位工作人員，與他人保持不正當男女關係，造成不良影響；違反國家法律法規，故意毀財被公安機關處以行政拘留10日。根據相關規定，經研究，決定給予朱男降級處分。

另一份文件顯示，依據相關規定，應當給予朱男撤銷黨內職務處分，但其本人沒有擔任黨內職務，經研究，決定給予朱男黨內嚴重警告處分。