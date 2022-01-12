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高考風波 仝卓1年後喊「被舞弊」 網友轟一句話

中國新聞組／北京12日電
仝卓因高考舞弊事件，演藝事業中斷。(取材自百度百科)
仝卓因高考舞弊事件，演藝事業中斷。(取材自百度百科)

歌手仝卓2020年5月在直播透露，他用某些手段，將自己往屆生身分改成應屆生參加高考。事發後仝卓被中戲撤銷畢業證書，涉嫌偽造身分的人員也被訴。仝卓10日回應「不是我高考舞弊，是部分人員對我的高考進行了舞弊」，此話一出引發更大評擊，媒體批他推卸舞弊責任，「這一年白反省了」。

來源：YouTube

觀察者網報導，仝卓是中央戲劇學院本科畢業生，2020年5月，仝卓在直播中向網友透露，他2013年用了某些手段，將自己的往屆生的身分改成了應屆生參加高考引發軒然大波。人民網更批「先有翟天臨不知知網，後有仝卓往屆變應屆」。

山西省臨汾市堯都區人民檢察院近日公開該案起訴書，2012年7月，時任臨汾市教育局基礎教育科蘇迎澤為仝卓違規辦理轉學手續。2020年5月30日，蘇迎澤為將仝卓轉學檔案補齊，遂安排被告人彭波、張文成偽造相關材料，後二人在被告人劉男的廣告部偽造全卓的常住人口登記卡並放入仝卓學籍檔案。

被告等人犯罪事實清楚，檢方並對部分涉案人員被提起公訴。

對此，仝卓本月10日發微博感謝關注，「並不是我高考舞弊，是部分人員對我的高考進行了舞弊」。這句話讓網友留言炸鍋，「他們為什麽要給你檔案裡邊塞東西呢？」、「做賊喊抓賊」，還有網友翻出仝卓之前寫的道歉信。但仍有不少他的粉絲留言表達對偶像的支持。

新京報評論指出，眾人不惜違法違規、偽造材料、頂風作案都是為了讓他高考榜上有名。但仝卓卻認為自己是被高考舞弊案捲進去的無辜者，以受害者之姿，受到了全天下人的誤解。這篇回應表明仝卓並沒有徹底反思當年的舞弊事件，一年多來在家反省算是「白反」了。

高考 教育局 微博

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