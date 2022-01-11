械鬥？ 深圳百億私募夫妻檔老闆1死1傷 暫停兌付業務

林淑青。（巨漳資本官網截圖）

中國金融市場傳出令人震驚的噩耗。深圳知名私募機構巨漳資本發函投資 者，稱公司的兩名實際控制人林淑青、古景騰「因意外事件不幸導致一死一重傷」。據了解，林淑青、古景騰係夫妻，公司正遭遇兌付問題，公司所在大廈物業人員透露，案發當天辦公室發生械鬥，現場「血腥不堪」。

紅星新聞報導，巨漳資本近年積極募資參與台港等境外的新股認購，血案發生後，陸續有客戶及投資者前來討說法。公開信息顯示，巨漳資本管理有限公司累計資產管理規模超100億元，是一家集資產管理、財富管理、投行業務為核心業務的資本管理有限公司。

死者林淑青是巨漳資本董事長，而重傷者古景騰有多個頭銜，包括香港 巨漳國際控股董事長、雲南巨漳生物科技董事長等。有記者10日前往該公司位於深圳深鐵置業大35樓的辦公室，但電梯按鍵毫無反應，兩處安全出口均已鎖上，電話沒人接聽。

公司上周五所發的信函稱，由於公司所有資金往來均由林淑青負責，她去世後，目前公司所有投資業務，包括資金募集、分紅發放、產品贖回均已暫停。

據了解，意外事件發生於6日，公安 經濟偵查部門及刑事調查部門已正式介入調查。與巨漳資本有業務往來的知情人士10日證實事件，「具體的案發原因，我也不清楚，但是巨漳遇到了兌付問題是真的，的確是快爆雷了。」

物業工作人員則透露，已陸續有投資人前來討說法，「有的據說投了幾百萬，出了這事風險陡增」。另有投資者表示，「我身邊有朋友買了巨漳資本，直接是把房子抵押了，貸了兩三千萬出來買基金，找的還是市面上利率六七個點的貸款。現在回來了30%左右，剩下的錢還在裡面套牢，很崩潰。」

古景騰。（取材自「石林發布」）

巨漳資本官網顯示，該公司專注於上市公司IPO、再融資（定增配股）、併購重組等項目投資。巨漳資本創始人為林淑青，金融從業經驗10年以上，常年在美國、日本、台灣、香港等境外資本市場進行股權及證券投資，與海外大型投行有良好合作基礎。

巨漳資本成立於2015年9月，官網宣傳稱成立以來，公司成功投資阿里巴巴、途牛、F-英利、訓修實業、中國郵儲、閱文集團等IPO新股項目。其「公司新聞」部分宣傳有多個成功投資案例，均為香港、台灣以及境外公司成功案例。例如赴韓上市的辣業獨角獸「中椒英潮」、赴港上市的訓修實業等。

但據了解，作為一家股權類私募，該公司以高收益率宣傳並募資出境打新，卻並不具備QDII資格（國內機構投資者赴海外投資資格認定制度）。